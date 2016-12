Za 11 mjeseci ove godine isplaćeno je 3,23 miliona eura dječjeg dodatka i on neće biti ukinut, saopštili su iz Vlade. Iz Vlade su agenciji MINA kazali da nijesu tačne interpretacije u medijima na osnovu kojih se stekao utisak da se ukida dječji dodatak svima kojima je on do sad isplaćivan.