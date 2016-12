Hawat sada već ima i crnogorsko državljanstvo a kazao je da je godinama pratio prilike u našoj zemlji, čak i prije obnove nezavisnosti.

“Primijetio sam da ne postoji adekvatna transportna infrastruktura za zahtjevne investitore ili turiste koji dolaze u Crnu Goru, pa sam odmah investirao i uspostavio prvi međunarodni helikopterski servis i letove. Već imam razvijen globalni biznis u avijaciji iz Australije, pa sam otvorio i centre za školovanje avionskih i helihopterskih pilota, što je pokrenulo i lokalno tržište”, rekao je Hawatt časopisu Turizam i prostor.

On je, odgovarajući na pitanje kolika je potražnja za helikopterskim i avio-čarter uslugama u Crnoj Gori, kazao da putovanje od Tivta do Podgorice nije dugačko, ali da je ipak jedno sporo drumsko putovanje.

“Većina ljudi izdrži, ali puno klijenata radije ne bi. Helikopter je savršen za planinsku zemlju. Sada regularno letimo ovom destinacijom 15 minuta, umjesto dva sata automobilom”, naveo je Hawatt.

On je dodao da lete i za Dubrovnik, Tiranu, Beograd i Sarajevo.

“Svi gradovi su na dohvat ruke. Turiste vodimo do Kolašina za 20 minuta, umjesto vožnje od četiri ili pet sati, a uživanje je obostrano. Suština je u jednostavnosti pristupa i pogodnosti. Mi sada nudimo sve, od jahte, helikopterskih i tura na zemlji, ali i podršku onima koji žele da kupe nekretnine”, rekao je Hawatt.

On je kazao i da je kupio čarter jahtu i avion, jer je danas potrebno brzo donositi odluke i pokretati tržište.

“Ugađamo posjetiocima iz cijelog sveta, od smještaja do panoramskih tura helikopterom, pa do vožnji luksuznom jahtom”, naveo je Hawatt.

Prema njegovim riječima, sve je veći broj Crnogoraca koji, u želji za novim iskustvima, bukiraju ture. Na primjer, raste interesovanje za slijetanje u srce nacionalnog parka Durmitor, nadomak Crnog jezera, kao i razgledanje Bokokotorskog zaliva iz vazduha.

“Helikopterske ture mogu da traju od 15 minuta do dva sata. Od razgledanja Boke, Svetog Stefana, cijelog crnogorskog primorja, pa do razgledanja manastira Ostrog, koje traje 40 minuta, gdje klijentima koji žele da vide najposjećeniju crnogorsku svetinju, mi to i omogućimo”, precizirao je Hawatt.

Cijene helikopterskog razgledanja se kreću od 100 EUR po osobi, ali cijena varira u skladu sa zahtjevima klijenta.

I Podgorica dobija libanski restoran

Hawatt, koji je porijeklom Libanac, vlasnik je restorana Byblos u Porto Montenegru, a njegov novi restoran biće otvoren u Staroj varoši u Podgorici.

“U gradovima uvijek postoje kvartovi koji su na neki način nepravedno zapostavljeni i kojima je potrebna nova energija da ponovo postanu atraktivni. Tako i u Staru Varoš treba unijeti život”, smatra Hawatt.

On je kazao da su počeli da rade na tom projektu, jer će njihov autentični libanski restoran Byblos otvoriti vrata i Podgoričanima baš na tom lokalitetu, kome će dati i turistički značaj.

Hawatt je poručio svim investitorima da su Crna Gora i Balkan na neki način još neistražena područja koja su otvorena za nove ideje, inovacije i riješenja.

“Savjetovao bih im da dođu i pogledaju potencijal i mnogi renomirani investitori će znati na šta mislim”, zaključio je Hawatt.