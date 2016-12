Sada je na "Harmony of the Seas", najnovijem i najvećem kruzeru na svijetu koji je, dok smo pravili intervju s Novljakom isplovio iz luke u Majamiju - Fort Lauderdale.

Naša sagovornica dio je posade koju čine čak 72 nacionalnosti.

Pojedine ne bi natjerale ni sve pare ovog svijeta da zamijene čvrsti korak na kopnu za onaj na moru, drugi bi, pak rekli da je najveće bogatstvo to što pomorac može da vidi za samo jedan potpisan ugovor.

A Brajković je vidjela i obišla mnogo toga zahvaljujući poslu na kruzeru. Od svega, ipak izdvaja Barselonu i gradić Vigo, u kojem bi, kaže mogla da živi bez problema.

“Oduvijek sam imala želju da putujem, a imajući u vidu standarde u našoj zemlji i to da sam dijete iz velike porodice, nijesam baš imala uspjeha u tome. Posao na kruzeru je došao sasvim slučajno i zahvalna sam svom najboljem prijatelju što me na to nagovorio. A ljubav prema moru, pa živim u Herceg Novom, to vam dovoljno govori. Brod je dobar način da upoznate različite zemlje i kulture, steknete nove prijatelje, usavršite jezik i možda naučite neki novi i naravno da zaradite novac”, kaže Brajković za portal Antena i poredi: "najniža pozicija u baru ima tri puta veću platu od prosječne šankerske plate u Crnoj Gori, a moja je malo veća od toga".

A o "barci", kako kroz osmijeh Brajković naziva "Harmony of Seas" podaci su više nego impresivni.

Dužine 362 metara, širine 66 metara i visine 64 metara, sa 18 spratova predstavlja najveći kruzer ikada napravljen. On je od čuvenog Titanika duži 110 metara, ima 16 paluba, težak 120.000 tona. Posada od 2.300 zaposlenih brine o 6.660 putnika. Interesantno je da se na njemu nalazi i preko 10.000 biljaka, a u sredini je Central Park nalik onome u Njujorku.

Ima 23 bazena, bioskop, kazino, teretanu, spa, bolnicu, klizalište i zatvor, četiri vodena tobogana, od kojih je jedan najveći na moru „Ultimejt abis“, visok 30 metara. Na kruzeru se nalazi i bionički bar, gdje roboti sipaju i mućkaju koktele. Tu je i 16 restorana i kafea, kao i šoping ulica.

Ova “zvijer”, koja zasigurno mnoge ostavlja bez daha troši 1.147 galona goriva na sat, što je više od 4,3 tone. Kao i ostale dimenzije, cijena kruzera je, takođe, impresivna – čak milijardu eura.

Na pravila u "malom gradu" na šta liči "Harmony of Seas" Jelica Brajković brzo se navikla.

“Pravila ima svakakvih, i strogih i manje strogih, sve zavisi od toga kako se postavite. Svaki početak je težak i nije nimalo lako za ljude sa našeg područja da se uklope u sva ta pravila. Ako volite svoj posao sve je lakše. Brže ćete se uklopiti i pravila neće biti tako strašna. Sve treba gledati pozitivno i sve raditi sa osmjehom”.

Baš kao što je naziv kruzera "Harmonija mora", tako ni Brajkovićevoj ne padaju teško obaveze koje ima.

“Radni dan mi zavisi od bara u kojem radim. Radno vrijeme mi počinje u 16.00 h i radim svega osam sati, sa pauzom za večeru. Tokom jutra sam uglavnom slobodna, osim ako nemamo neki sastanak ili vjenčanje, tako da to vrijeme koristim za odmaranje i izlaske u luke”, kaže Brajković.

Ne manjka ni zabave na kruzeru, a najbolji provod je u Crew baru. To su, objašnjava okupljanja "stare Juge".

Od mladih ljudi koji su krenili istim putem kao ova Novljanka nerijetko se može čuti da je veliki problem kad odu na brod manjak prakse.

“Praksa za mene nije bila toliki problem. Radila sam sličan posao u Crnoj Gori i nije mi dugo trebalo da se uklopim. Svega petnaestak dana je dovoljno da se naviknete i da bude kao da ste taj posao radili oduvijek. Svakako najbitnije je da pitate sve što ne znate, makar to bilo i hiljadu puta, a uvijek će tu biti neko spreman da pomogne”.

A po svemu sudeći i Jelica Brajković ne odolijeva poznatoj paroli kojom se vodi skoro pa svaki pomorac “samo još ovu plovidbu”.

“I ja sam to rekla prošli put, pa me evo opet na brodu, to se uvuče pod kožu, uđe u krv. Dok ne ostvarim neke svoje planove sigurno ću nastaviti da radim na brodu. A za dalje ko zna”, kaže Brajković kojoj osim porodice i prijatelja najviše nedostaje i najbolja hrana na svijetu - crnogorska kuhinja.

“Treća jako bitna stvar je naša hrana. Ništa nije ljepše od onoga što majka i baka spreme kad ste na odmoru. I o tome samo pričamo i radujemo se povratku kući”.

Jednom je neko zapisao živi, mrtvi, pomorci! Ni naša sagovornica ne spori da pomorci spadaju u posebnu grupu ljudi.

A, dok se "gaze" milje, ima li mjesta za romantiku?

“Rađaju se ljubavi između dva kraja svijeta. Kod mene to nije slučaj. Iskreno fokusirana sam na posao i upoznavanje mjesta u koje dolazimo. Biće valjda jednog dana vremena i za to”, iskrena je Novljanka koja je imala poruku za sve one koje privlači nepoznato, more, brod:

“Nemojte se plašiti rada na brodu, zaista je to jedno veliko iskustvo. Steći ćete ogroman broj prijatelja i do kraja života nećete morati da plaćate smeštaj u bilo kojoj zemlji, na bilo kojoj strani svijeta. Na kraju krajeva najlakše je odustati i vratiti se kući”.

RAZGOVARALA: Jelena Ćetković