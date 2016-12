Proširenom kolegijumu su prisustvovali rukovodioci i starješine policije u sjedištu Uprave policije MUP-a i organizacionih jedinica na terenu.

Na proširenom Kolegijumu sagledani su rezultati rada policije za period od početka ove godine, a takođe tema su bili i tehničko – kadrovska opremljenost policijske organizacije.

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić kazao je da će policija u svom radu i djelovanju imati njegovu podršku ali da očekuje konkretnije rezultate.

“Ministar je naglasio da je borba protiv svih vidova organizovanog kriminala prioritetna, te da je u tu svrhu potrebno održati potreban nivo efikasnosti u koordinaciji ne samo unutar policije već i sa tužilaštvom i drugim nadležnim organima i službama. Ministarstvo će, kazao je ministar, raditi na poboljšanju uslova rada i tehničke osposobljenosti, posebno operativnih službi policije, radi postizanja mjerljivijih rezultata. Ministar je ukazao na racionalizaciju sredstava, s obzirom na smanjen budžet u odnosu na prethodnu godinu, ali je naglasio da se uštede neće odnositi na operativni dio službe koji mora imati minimum sredstava kako bi se poslovi i zadaci efikasnije izvršavali”, saopšteno je iz UP.

Direktor UP Slavko Stojanović je kazao da se sveukupni rezultati policije postignuti od početka godine u svim sektorima mogu ocijeniti dobrim, ali da oni u narednom periodu moraju biti još bolji.

“Direktor je kazao da se ovo posebno odnosi na oblast borbe protiv organizovanog kriminala, iako ima pomaka u određenim predmetima iz ove linije rada. On je kazao da se validna operativna saznanja u tom smislu moraju pretočiti u validne dokaze, kako bi se izvršioci teških krivičnih djela procesurali. Direktor očekuje da se operativni rad na terenu intenzivira, uz konkretne rezultate iz oblasti prevencije kriminaliteta. Rasvjetljavanje najtežih krivičnih djela u narednom periodu mora biti efikasnije. Direktor je naglasio da će se shodno rezultatima koji budu postignuti sagledati i kadrovske promjene”, saopšteno je iz Uprave policije.

Pomoćnici direktora Uprave policije su predstavili radne rezultate koje su organizacione jedinice kojima rukovode postigle u ovoj godini.

“Konstatovano je da je stanje javnog reda i mira u periodu od početka ove godine bilo povoljno. Zahvaljući kvalitetno pripremljenim i sprovedenim preventivnim aktivnostima policije, nije registrovano nijedno narušavanje javnog reda i mira u većem obimu, iako su pojedina javna okupljanja bila izazov za policijske službenike koji su ih obezbjeđivali. Pored velikog broja okupljanja predizborno – političkog i protesta socio – ekonomskog karaktera, bez incidenata održani su i muzički festivali Sea Dance u Budvi i Lake fest u Nikšiću, kojima je prisustvovao veliki broj naših građana i stranih državljana, kao i Povorka ponosa u Podgorici koja je takođe protekla u mirnoj atmosferi”, ističe se u saopštenu policije.

U ovoj godini je, do današnjeg dana, oduzeto 783 komada oružja (za 171 komad više nego prošle godine), od čega 454 vatrenog (za 100 više nego prošle godine). Od 454 komada oduzetog vatrenog oružja, 311 je bilo u ilegalnom posjedu građana (za 80 komada više nego prošle godine). Konstatovano je da će se sa aktivnostima otkrivanja i oduzimanja oružja u ilegalnom posjedu nastaviti, te da će to biti jedna od prioritetnih aktivnosti.



Kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja na putevima, u ovoj godini je do avgusta zabilježen pozitivan trend sa smanjenjem po svim važnijim parametrima. Od avgusta do decembra zabilježeno je međutim povećanje po ovim parametrima odnosno povećanje broja smrtno stradalih lica kao i broja saobraćajnih nezgoda, iako je saobraćajna policija u toku ove godine registrovala i kaznila za 25% više vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, isključila iz saobraćaja 42% više vozila i podnijela više krivičnih i prekršajnih prijava protiv učesnika u saobraćaju nego prošle godine. Stoga će nadležni Sektor kroz nadležno koordinaciono tijelo tražiti veće uključivanje i drugih organa i tijela nadležnih za pitanja saobraćaja, kao i inicirati zakonske izmjene u dijelu kaznene politike koje su tiču činjenja najtežih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima.

“U oblasti suzbijanja kriminaliteta postignuti su dobri rezultati, uz konstataciju da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi u narednom periodu bili efikasniji. Registrovano je smanjenje broja registrovanih krivičnih djela za oko 8% u odnosu na prošlu godinu. Od 23 ubistava počinjenih u ovoj godini sedam ovih krivičnih djela se za sada vode po nepoznatom izvršiocu. Osim rasvijetljenih ovih 16 krivičnih djela, u kojima su procesuirani osumnjičeni za ubistvo, za saizvršilaštvo i pomaganje, policija je rasvijetlila i jedno ubistvo iz prethodnog perioda (izvršeno 2008. godine). Policijski službenici, u koordinaciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i u saradnji sa parterskim službama iz regiona, preduzimaju intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju ubistava koja su prema saznanjima počinjena planirano i na organizovani način”, navodi se u saopštenju.

Policija je u periodu od početka godine od 50 tzv. bezbjednosno interesantnih lica oduzela 70 komada vatrenog oružja. Iz oblasti suzbijanja narkotika postignuti su veoma dobri rezultati jer je u 761 zapleni oduzeto 2 tone i 800 kg opojnih droga (2.800 kg). Iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala izdvojena je akcija izvedena sa SDT u kojoj je razbijena kriminalna grupa a u kojoj je procesuirano 18 lica, od kojih je devet lišeno slobode dok se za ostalima traga, zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zelenštvo, iznuda, teško djelo protiv opšte sigurnosti, zloupotreba službenog položaja, omogućavanje uživanja opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. U oblasti suzbijanja privrednog kriminaliteta izdvojen je obavještajni projekat „Loan“ u okviru kojeg je u toku ove godine realizovano osam predmeta usmjerenih na suzbijanje zelenaštva a u kojima je procesuriano šest lica. Novac plasiran putem tzv. zelenaške kamate u ovih osam predmeta iznosi oko 1.225.000 eura.

Brojne uspješne aktivnosti realizovali su i službenici Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata koji su realizovali 15.880 obezbjeđenja što je za skoro 3.000 više obezbjeđenja nego prošle godine, kao i službenici Sektora granične policije koji su registrovali i kontrolisali za 12% više putnika u odnosu na prethodnu godinu i otkrili za 40% više lica i dokumenata koja su se potraživala potjernicama.

Na kraju proširenog Kolegijuma su usvojeni zaključci o konkretnim aktivnostima radi sprovođenja prioritetnih i drugih policijskih poslova i zadataka.