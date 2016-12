“Durmitor je kolijevka nezaustavljive energije koja me tjera da mislim da mogu biti sve što poželim. Da mogu biti jedno sa Majkom Prirodom, njenim lišćem, vodom, zvukom. Da mogu biti beskonačna.

Pisac i blogerka, koja ljepote svoje, ali i drugih zemalja približava čitaocima i pratiocima na društvenim mrežama, u razgovoru za portal Antena M kaže da su njena vodilja strast i sloboda.

ANTENA M: Život u koferima, ako se može tako reći. Pišete i putujete. Sve to nesebično poklanjate drugima na blogu gingerinmontenegro.com.

Djelimično. U koferima, ali od stana do stana, živim u Kotoru. Postoji dio godine kada putujem, ali tada život spakujem u ranac od 25 litara. Gingerinmontenegro.com je moj kutak na internetu gdje pišem o putešestvijima u Crnoj Gori i vani, nekada u formi članka, nekada putopisa, sve češće putopoezije.

ANTENA M: Kako ste i kada došli na tu ideju?

Pisanje i putovanja su oduvijek bila moje najveće ljubavi, inspiracija i satisfakcija, pa je bilo prirodno spojiti ih u cjelinu. Zapravo je sve počelo kada sam, nakon što je izašao roman "Vodi me na vodu" naišla na poteškoće u pisanju drugog romana. Bilo mi je potrebno nešto snažno, nešto što bi probilo blokade u meni i oko mene i natjeralo me da poželim da pišem. To su bila putovanja.

ANTENA M: Rođeni ste na Žabljaku, a živite u Kotoru. Šta spaja ta dva grada?

Manjak pažnje, dobrote i ljubavi koje beskrajno mnogo zaslužuju.

ANTENA M: Gdje ste sve bili?

Evropa i kutak Afrike.

ANTENA M: Koje mjesto biste izdvojili kao najljepše?

Svijet.

ANTENA M: Gdje još nijeste bili, a znate da ćete uskoro otići?

Uskoro se vraćam u Lisabon, gdje sam započela roman koji ću tamo i završiti. Nakon toga idem na put ’’oko svijeta’’ koji ću završiti onda kada osjetim da treba, tako da je odgovor na ovo pitanje beskrajna lista kojoj se jako radujem.

ANTENA M: Je li Crna Gora mjesto gdje želite da provedete život ili ga možete zamisliti i u nekoj drugoj zemlji?

Crna Gora u paralelnom univerzumu, iliti zemlja u kojoj su ljudi kulturno osvješteni, gospodari su (ne robovi) svog ega i gdje ljubaznost nije u deficitu je zemlja u kojoj želim da ostarim.

ANTENA M: Napisali ste roman “Vodi me na vodu”. Osvojili ste prvo mesto na konkursu Literarni Onlajn Inkubator. Da li se po Vašem mišljenju većina ljudi današnjeg društva može prepoznati negdje među tim stranicama?

Može, melanholija jako liči na depresiju, ali ipak treba napraviti razliku između ta dva pojma. U romanu se radi o drugom.

ANTENA M: Šta je inače Vaša najveća inspiracija?

Poezija, cesta i zaljubljenost.

ANTENA M: Nedavno ste na svom Fejsbuk profilu objavili da Ginger in Montenegro sarađuje sa theculturetrip.com!

(Imam priliku da na jednom od najbrže rastućih start-up medija u svijetu, sa tri miliona posjetilaca na mjesečnom nivou i MILION pratilaca na društvenim mrežama u januaru predstavim 30 priča iz Crne Gore. Pisaću o mjestima koja treba posjetiti, prirodnim ljepotama, gradovima, hotelima, hostelima, barovima, hrani, umjetnosti i slično.)

Reklo bi se odlična promocija i Vas i Crne Gore. Možete li nam otkriti šta planirate da predstavite ili bar šta će biti u užem izboru? Možda Durmitor, “Planina draža od svih”?

Jako sam srećna što i kao freelance pisac imam priliku da raširim glas o zemlji u kojoj živim. Pisaću o cijeloj Crnoj Gori i onome što može da ponudi.

ANTENA M: Objavili ste da prilikom putovanja u Portugal nijeste plaćali smještaj, a da ste posjetili više gradova? Kako?

Koristila sam couchsurfing, sajt preko kog možete da ugostite putnike ili neko može vas ugostiti u svom domu. Ovo je jedan divan način (u moru ostalih), da putujete besplatno.

ANTENA M: Na društvenim mrežama dijelite prelijepe fotografije sa putovanja. Koliko Vaš blog, a i Vi sami doprinosite promociji zemlje i da li Vam je možda nekada stigla neka pohvala za to sa zvaničnih adresa?

Moj blog nije otvoren da bi bio kutak isključivo za promociju Crne Gore, ali samim tim što živim ovdje i pišem o mjestima koja volim i stvarima koje me ovdje čine srećnom, doprinosi njenoj promociji. Dobijala sam razne pohvale, ali one sa zvaničnih adresa ne očekujem.

ANTENA M: Ko je Jelena Vuković? Kako biste opisali sebe onima koji Vas ne poznaju?

Dane provodim obećavajući sebi da ću prestati da pušim i da ću prestati da živim u Kotoru, razmišljajući koji bi mi sledeći grad najbolje legao poeziji; uveče isprobavam vina i slavim neke dobre ljude koje sam tokom života srela, nazdravljajući za one koji su ostali.

ANTENA M: Šta je Vaša vodilja i šta savjetujete drugima?

Moja vodilja je moja strast. Moja sloboda. Možete da pristajete na polovne odnose, polovne telefone, želje i strahove. Ali ne i na polovne sebe. Morate postati slobodni, preći preko svakog straha, kako bi ste živjeli u miru sa samim sobom. Čak i ako ste na trenutak vi jedina osoba sa kojom ćete biti u miru.

RAZGOVARALA: Milena Aprcović