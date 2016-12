U porodici Stojanović niko osim Šćepana ne “druguje” s harmonikom. A on je prvi put uzeo u ruke kada je imao sedam godina. Sa deset je, kaže počeo ozbiljnije da se druži s ovim instrumentom, a najveća podrška stigla je od đeda.

Vremenom više nije bio dileme, harmonika je postala strast koju će njegovati, kako je odlučio ovaj mladi Podgoričanin u nižoj Muzičkoj školi.

No, nije bila dovoljna samo podrška ”sine ti to možeš”, potrebna je i onaj drugi vjetar u leđa, bez kojeg, ipak ništa ne bi moglo.

“Treba mnogo finansijskih sredstava ko odluči da se bavi ovim poslom, jer ako nemate kvalitetan instrument ne možete se pojaviti na takmičenju bez kvalitetnog, skupog instrumenta. Prosto, nemate mogućnosti da odsvirate sve to na nekom jeftinom instrumentu. Ja imam dva instrumenta - jedan je od 7000 eura i drugi od oko 5000 eura. Zahvaljujući mojoj porodici koja je sve to uspjela da obezbijedi i da me pošalje na razna takmičenja i seminare sve o sopstvenom trošku. Sada nastojim dobrim rezultatima i radom da im na neki način to vratim”.

Majstor za harmoniku otkriva nam i da mu je uzor Jurij Šiškin, najbolji solista na svijetu. Ove godine odsanjao je svoj san kada je učestvovao na takmičenju u Knjaževcu gdje je u žiriju bio upravo Šiškin.

Stojanović je sada na trećoj godini na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Cilj mu je da završi još specijalističke studije, a master planira negdje u Evropi, već, kaže ima nekoliko ponuda.

“Svaki nastup po sebi nosi nešto novo. Od svih moram izdvojiti moj prvi solistički koncert i to u Veneciji ove godine. Sama publika, doček koji su mi priredili, organizacija... Mnogo lijepe uspomene nosim s tog mjesta, ljudi koji su mi prišli, čestitali. Dobio sam poziv ponovo da gostujem”.

Obično kada se pomene harmonika prva je pomisao narodnjak. Stojanović uvjerava u suprotno, a koliko harmonika “sluša” ovog mladog Podgoričanina govori to da može da odsvira bilo šta.

“Koliko volim klasiku sa kojom nastupam na takmičenjima i raznim koncertima, isto tako da budem iskren možda malo i više volim narodnu muziku, što je za naše podneblje i normalno. Ipak, to je naša tradicija”.

Podugačak je spisak nagrada kako sa takimičenja iz Crne Gore, tako i šire s kojima se može pohvaliti naš sagovornik.

“11 prvih i jedna druga nagrada. Dva puta za redom sam pobjednik na republičkom takmičenju u Crnoj Gori, tri prve nagrade na internacionalnom takmičenju "Sarajevo Accordeon art", dvije prve na takmičenju “Dani harmonike” u Bijeljini, druga nagrada “Zvezdane staze” Novi Sad, prva nagrada “Accordeon fest “u Knjaževcu, dva puta prva nagrada Harmonika fest u Tivtu, i jedna prva nagrada na republičkom takmičenju u kamernom sastavu Kotor” .

Stojanović se sprema za svjetsko takmičenje u Francuskoj naredne godine, a prije toga odlučio je da nastupi u popularnoj emisiji “Ja imam talenat”.

“Uvijek mi je bio cilj sebe da predstavim što najbolje mogu. Odlučio sam da se oprobam i na ovom takmičenju gdje su svi talenti različiti i pomiješani, uz veliku podršku mojih prijatelja, ali i mog profesora na akademiji Predraga Jankovića na čijoj sam klasi i Omera Hodžića od kojeg učim narodni program. Imam dosta iskustva što se takmičenja i scene tiče, tako da mi to daje veliki vjetar u leđa. Uspio sam da spojim nespojivo”.

Za samo dva dana nastup Šćepana Stojanovića iz emisije “ Ja imam talenat” na You tube je imao 100 000 pregleda!

“Cilj mi se prvi ostvario, odsvirao sam dobro to što sam zamislio i rezultat je već na početku došao. Htio sam da ubacim nešto novo i to mi je uspjelo. Daću maksimum od sebe i sljedećeg puta, još dosta toga imam da pokažem. Najbitnije je da ja budem zadovoljan svojim nastupom, a rezultat će sam doći”, siguran je Šćepan Stojanović kao i u svaki ton odsviran na harmonici.

RAZGOVARALA: Jelena Ćetković