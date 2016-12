ANTENA M: Nedavno je je izašla vaša nova knjiga “Nikola Tesla se izjašnjavao kao Crnogorac”. Što vas je opredijelilo da knjigu o čuvenom naučniku napišete iz tog ugla?

Ćosović: Moja nova knjiga je zbornik tekstova koje sam uglavnom objavljivao na Portalu Analitika. Skoro svi tekstovi su dorađeni, dodata su nova dokumenta, koja nijesam prikazao na Analitici. Tu je i jedan potpuno novi tekst, o Nikoli Tesli, naslov tog teksta je i naslov knjige. Da objavim ovaj tekst o Tesli i da tako naslovim knjigu opredijelilo me je to što je to toliko važno narodu u Crnoj Gori i šire, da sam knjigu jednostavno tako morao da naslovim.

Tesla је veliki naučnik, pronalazač; jedan od najvećih naučnika u istoriji, a da tako jasno istaknem da se izjašnjavao kao Crnogorac, odlučio sam se kad sam shvatio koliko je to važno ljudima sa Ilirika (zapadnog Balkana). Pošto ljudi sa Ilirika neprestano polemišu koje je nacionalnosti Tesla bio, ja sam im knjigom ugodio i pokazao da se Tesla izjašnjavao i kao Crnogorac. Bezbrojni polemičari oko Tesline nacionalne pripadnosti dobili su novu poslasticu, istinitu, naravno.

ANTENA M: Mnoge nacije “hvataju se za vrat” tvrdeći da je Tesla baš njihove gore list. U knjizi ,preko brojnih izvora, lako dokazujete da se izjašnjavao upravo kao Crnogorac. Što je temelj takve tvrdnje?

Ćosović: U brojnim američkim listovima u posljednjoj deceniji 19. vijeka, Nikola Tesla je navođen kao Montenegrin, bar 100 puta su američki listovi uz njegovo ime dodali – Montenegrin, a to je bilo jer im je sami Tesla tako govorio. Nesporno je da se u širem smislu tih godina Tesla ponekad izjašnjavao i kao Srbin, ali je uglavnom uz njegovo ime stojala usamljena nacionalna oznaka – Montenegrin.

U knjizi sam dao dvadesetak faksimila iz američkih listova s kraja 19. vijeka; natpisi u američkim listovima s kraja 19. vijeka u kojima stoji da je Tesla "young Montenegrin", "Montenegrin by birth", "Montenegrin electrical wizard", "imaginative Montenegrin" su nepromjenjivi i vječni. Istorija je nepromjenjiva, postoje razni tumači i razna tumačenja istorije, ali nikakva tumačenja ne mogu promijeniti činjenicu da su ga američki listovi neprestano u posljednjoj deceniji 19. vijeka navodili kao Crnogorca.

ANTENA M: Nacionalna pripadnost je škakljiva tema, naročito u Crnoj Gori. Tako su brojni i komentari prvenstveno kada je posrijedi naslov knjige. U kom pravcu idu kritike stručne, ali i laičke javnosti?

Ćosović: Na moju novu knjigu nijesam dobio nikakve kritike, nijedan novinar, publicista ili naučnik me nije javno kritikovao, nije demantovao moju objavu da se Tesla izjašnjavao kao Crnogorac. Naravno, kritike sa društvenih mreža i kritike komentatora pod psudonimom ne računam, to ja gledam kao na kućna trućanja pred televizorom, kad neko piše na svom zidu na Facebook-u, to je zapravo kućno čavrljanje.

Sve kritike na društvenim mrežama me zabavljaju, radujem se kad ih čitam, raduje me kad mi se rugaju, ko mi se bolje naruga više me zabavi i nasmije, uljepša mi dan.

Moji kritičari sa društvenih mreža mogu da se potrude da napišu tekst i da ga objave na nekom od brojnih čitanih portala ili listova, ali se niko to ne usuđuje, jer se plaše da se ne izglupiraju. Niko od mojih kritičara na društvenim mrežama nije ni otvorio moju knjigu, jer ko je otvori i čita, više me i ne kritikuje.

ANTENA M: Knjigu "Nikola Tesla se izjašnjavao kao Crnogorac" moguće je kupiti na kioscima i u supermarketima. Da li se dešavalo da neko, upravo zbog naslova, odbije da je izloži u svom prodajnom objektu?

Ćosović: U mnogim objektima prodavačice sa jasno određenom političkom profilacijom mi kriju knjige ispod rafova, knjige mi nijesu vidno izložene, nijesu ispred očiju kupaca. Jednom je jedan moj prijatelj tražio na kiosku moju prvu knjigu, prodavačica mu je rekla “A, ja ne volim tu knjigu”.

Jedan niskopozicionirani političar iz Nikšića je ljutito na mom FB zidu pisao da prodavačice u Nikšiću obavezno peru prste pošto taknu moju knjigu “Bizarni sveci…”. Pitao sam ga “a što bi tek radile da je pročitaju?”

I pored toga, knjige mi uvijek dobro prolaze, jer kupci ih traže. Zaista mislim da knjigu “Nikola Tesla se izjašnjavao kao Crnogorac” treba da ima svaka crnogorska kuća kao nepobitan dokaz da je veliki naučnik bio naš sunarodik. Koliko Tesla pripada Srbima, isto toliko pripada i Crnogorcima.

ANTENA M: Prisjetimo se i bure koju je izazvala vaša knjiga ’Bizarni sveci srpske crkve'. Da li, te koliko (NE)znanje ‘zamagljuje vid’ pred onim što su istorijski fakti? Dokle su i zarad čega mnogi u Crnoj Gori još spremni da žmure?

Ćosović: Moto moje knjige “Bizarni sveci Srpske crkve” je Ničeova rečenica “sve prećutane istine postaju otrovne”. Istina, kad dugo stoji “nepopijena”, pokvari se, postaje prejaka, otrovna. Trebalo je neko knjigu o bizarnim srpskim svetiteljima mnogo prije mene da napiše, pa se ne bi desilo da svetitelj postane Maca Vukojičić ili Joanikije Lipovac.

Bezbrojni ljudi kroz istoriju su cio život proživjeli u uvjerenju da je zemlja ravna ploča kao i da se sunce okreće oko zemlje; neistina koju niko ne demantuje – je istina.

RAZGOVARALA: Sanja Novaković