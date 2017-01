"Imali ste priliku da pratite javno ročište, a svjedoci smo zalaganja da cjelokupno suđenje bude javno. To što javnost ne bi bila zadovoljna ni kada bi se na dnevnoj osnovi informisala o preduzetim koracima, druga je priča, ali svima mora da bude jasno da Tužilaštvo preduzima sve neophodne korake, kako bi se ovaj slučaj priveo kraju", poručio je Stanković u intervjuu agenciji Mina.

Prema njegovim riječima, Specijalno državno tužilaštvo dalo je prioritet tom predmetu, kako bi se čitav slučaj do kraja rasvijetlio u što kraćem periodu.

Kako je rekao, na tom predmetu se svakodnevno intenzivno radi i sve preduzete radnje potkrijepljene su dokazima.

"Glavni specijalni tužilac objasnio je šta je Tužilaštvo uradilo kako bi se spriječila krivična djela. U tome smo uspjeli. To što dio javnosti ne želi da vjeruje u to, samo je slika Crne Gore u kojoj svako bolje može da radi tuđi posao, umjesto da se bavi svojim", smatra Stanković.

Prema njegovom mišljenju, danas svi misle da mogu da rade posao tužioca.

"Ne bih se lako usudio da tumačim ekonomska kretanja, niti da liječim ljude, a svjedoci smo da danas u Crnoj Gori i ekonomisti i ljekari, ukratko svi misle da mogu da rade posao tužioca. E, pa ne mogu", poručio je Stanković.

On je rekao da se moglo vidjeti prilikom izbora za specijalne državne tužioce da nije bilo reda kandidata spremnih za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

"A ta borba se ne vodi demagogijom, već prikupljenim dokazima", poručio je Stanković.

On nije želio da govori o bilo čijoj umješanosti u taj slučaj.

"Tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage prema konkretnim osobama. Ukoliko se broj osumnjičenih bude proširivao, javnost će biti obaviještena o tome", kazao je Stanković.

Kako je najavio, u tom predmetu biće saslušani svi koji mogu da doprinesu da se slučaj rasvijetli do kraja.

"Kada je saslušanje lidera Demokratskog fronta u pitanju, moram da naglasim da su oni pozvani da bi Tužilaštvu dostavili dokaze za tvrdnje da su na dan izbora pripremane njihove likvidacije", precizirao je Stanković.

Stanković je mišljenja da je ovaj predmet na neki način obilježio 2016.

"I u Tužilaštvu smo svjesni te činjenice, baš kao što svi treba da budu svjesni istine da se ovaj predmet radi isključivo na osnovu prikupljenih dokaza i tako će biti do kraja. To što bi dio javnosti bio zadovoljan samo kada bismo gonili isključivo njihove političke protivnike, to nije naš problem", rekao je Stanković.

Problem su, dodao je on učinioci krivičnog djela "i mi radimo na tome da se sa njima obračunamo na adekvatan način".

"Koju partijsku knjižicu oni imaju, to nas nije, niti će zanimati", poručio je Stanković.

Upitan kako je zadovoljan radom Vrhovnog državnog tužilaštva u 2016. rekao je da nije neko ko je uvijek zadovoljan učinjenim.

"Naprotiv. Smatram da se uvijek može više i bolje. To ipak ne znači da mislim da se u Državnom tužilaštvu u godini koju smo ispratili nije učinilo dosta. Pokazao je to i izvještaj o napretku, koji nam je dao realnu sliku situacije i smjernice za budući rad", kazao je Stanković.

Kako je rekao, najveći izazov predstavljalo je, a i dalje predstavlja, to što dio javnosti očekuje da Tužilaštvo donosi odluke po njihovoj mjeri i želji.

"Valjda bi već svima trebalo da bude jasno da su nama jedina mjera ustavne norme i zakonski propisi. Nijesmo mi adresa za izmjene tih propisa. Zna se na koji se to način radi, pa svi koji smatraju da određeni zakon nije dobar mogu da iniciraju njegove izmjene, a naše će biti da usvojeno i primjenjujemo", poručio je Stanković.

On je saopštio da će precizni podaci o broju pokrenutih izviđaja i istraga biti objavljeni u Izvještaju o radu za 2016. u kom će biti objedinjeni podaci iz svih tužilaštava.

"Vjerujem da ćete razumjeti što Vam sada ne mogu precizno odgovoriti na pitanje o broju izviđaja i istraga, s obzirom na to da u Crnoj Gori ima 13 osnovnih, dva viša i jedno Specijalno državno tužilaštvo. U svakom od ovih 16 tužilaštava se gotovo svakodnevno formiraju predmeti koji, kao što Vam je poznato, imaju različite faze", rekao je Stanković.

Upitan koliko je pokrenuto istraga u vezi sa djelima organizovanog kriminala i korupcije, posebno korupcije na visokom nivou, rekao je da su to krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.

"Prema izvještaju koji mi je dostavljen iz ovog tužilaštva, tokom 2016. godine Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je ukupno 18 istraga. Od tog broja 12 istraga je pokrenuto zbog krivičnih djela koja se odnose na korupciju, a u pitanju je upravo korupcija na visokom nivou", kazao je Stanković.

Osim toga, dodao je, pet istraga je pokrenuto zbog krivičnih djela organizovanog kriminala, dok je jedna istraga pokrenuta zbog ratnog zločina.

Na pitanje dokle se stiglo sa rješavanjem ubistva Đorđa Borete i slučajne žrtve, ljekara Dragana Zečevića u Bečićima, Stanković je rekao da u ovom predmetu uskoro očekuje konkretne rezultate i da se učinioci ovog krivičnog djela nađu pred licem pravde.

Govoreći o istrazi u vezi sa nestankom Nemanje Medina, kazao je da je u ovom predmetu istraga u toku.

"Tokom izviđaja i istrage prikupljeni su relevantni dokazi koji su rezultirali pokretanjem istrage protiv dvojice okrivljenih zbog krivičnog djela otmica, dok su tri lica okrivljena za krivično djelo – pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela", podsjetio je Stanković.

On je dodao da je postupajući tužilac naložio određena vještačenja, čiji su rezultati neophodni da bi se utvrdile sve bitne činjenice i okolnosti pod kojima je došlo do nestanka tog mladića.

Govoreći o saradnji Tužilaštva i Uprave policije, podsjetio je da je ona zakonom definisana i da se zna šta je čija uloga tokom sprovođenja istrage.

"Kada su u pitanju problemi u radu, rekao bih da su oni zajednički, a odnose se na bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori, koja nije na potrebnom nivou. Ne mogu reći da je konkretan krivac za to na jednoj ili drugoj adresi, ali gdje god da je, taj problem moramo da riješimo", rekao je Stanković.

Bezbjednost građana je, dodao je on, na prvom mjestu, "i ko god je prepreka da se u tom dijelu ostvare konkretni rezultati, bilo da se nalazi u tužilaštvu ili policiji, treba da snosi jasnu odgovornost zbog toga".

-Mislim da je to zajednički neophodan korak koji se mora preduzeti što prije, poručio je Stanković.