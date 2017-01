Amfilohije dodaje da ako je bogaćenje postalo jedini društveni ideal; ako je „homo economicus” osnova vaspitanja i obrazovanja u našim školama, u političkoj ideologiji i praksi, a sve to opet utemeljeno na učenju da je čovjek majmunoliko, a ne bogoliko biće, zašto se onda čuditi što se mladi ljudi međusobno ubijaju na Cetinju, u Baru, u Kotoru, u Podgorici… otimajući se oko jedinih vrijednosti kojima su naučeni, ugledajući se na vladajuću klasu! Sveti Petar II Lovćenski Tajnovidac javlja nam i objavljuje ovim svojim riječima najdublju tajnu života: bez očinjeg vida ovaj svijet i ljudski život tone u tamu i mrak; bez Božića, tj. bez Rođenja, kao vječnog vida, Onoga „kroz koga sve postade i bez koga ništa ne postade što je postalo”, „koji je svjetlost istinita koja obasjava svakog čovjeka koji dolazi u svijet” (Jn. 1, 3.9), sve postojeće, pa i čovjek, njegov vid i smisao, pogružava se u tamu i besmisao.



Rođenjem Bogomladenca vječno Slovo Božije „postade tijelo i nastani se među nama, i vidjesmo slavu Njegovu, slavu kao Jedinorodnog od Oca, pun blagodati i istine” (Jn. 1, 14) – Rođenjem Hristovim, neizrecivi Bog postaje „božić”, čovjek, mali bog. Božić – javljanje prave slave Božje, on je i vječno proslavljenje čovjeka. Na Božić, Bog se otkriva i daruje kao neiskaziva Ljubav, koja sobom grli i prožima sve i sva; Božićem čovjek postaje slika i prilika, nosilac i svjedok te Svetotrojične Ljubavi. Na Božić Sin Božiji Jedinorodnipostaje naš brat. Njime svaki čovjek postaje naš vječni sabrat.

Tako, od Rođenja Hrista Bogočovjeka nije više prosta čovječnost mjera čovjekova nego – bogočovječnost. Bogočovječnost postaje bezmjerna mjera napretka i usavršavanjačovjeka i svijeta. Otuda, zaista ko voli Hrista Bogomladenca ispunjava obje zapovijesti Božije: ljubi istinskog Boga, ljubi i istinskog čovjeka. Time postaje jasno svakome kome se otvorio, ne samo tjelesni, nego i duhovni vid: ko ubija Boga u čovjeku, ko se Boga odriče, on neminovno ubija i čovjeka, odriče se istinske čovječnosti. Bogoubistvo u umu i srcu ljudskome, istiskivanje Boga iztvorevine i istorije, rađalo je i rađa – čovjekoubistvo, čovjekouništenje.Kad Boga nema, onda nema ni vječnog moralnog zakona. Ljudski zakoni, ma kako bili usavršeni, bez utemeljenja u vječnom moralnom zakonu i bogodanom poretku stvari, postaju građevine bez temelja, drvo bez korijena, relativni i relativizovani dogovori među ljudima. Sveta je riječ Fjodora Dostojevskog: „Ako Boga nema, sve je dozvoljeno”.



Obezboženom čovjeku „zakon je što mu srce žudi, što ne žudi, u Kuran ne piše” (Njegoš). Preduboka je narodna mudrost: „Ko se Boga ne boji, taj se ni ljudi ne stidi”.Sin praoca Adama, Kain, prvo se odrekao Boga i Božjeg zakona, pa je onda ubio brata Avelja. Otuda je svako ubistvo – bratoubistvo, od Aveljevog ubistva do masovnih bratoubilačkih pokolja, naci-fašističkih, boljševičko-revolucionarnih dvadesetog vijeka, pa sve do ovog novog globalističkog antibožnog poretka naših dana. Kao i prethodni, satanizovani bogoborni i čovjekoubistveni „poreci” i ovaj se trudi da sagradi novu vavilonsku kulu, služeći više bogu Mamonu negoli pravom i istinskome Bogu i istinskome čovjeku. Klanjanje bogu Mamonu znači služenje sebičnosti i samoživosti; to je ne bogočovječansko božićno žrtvovanje sebe drugima, nego žrtvovanje drugih i sveukupne tvorevine sebi, svojim zadovoljstvima i interesima.