Amfilohije je u božićnom intervjuu za TV Novi saopštio da smatra da je te noći načinio pravi korak, ali da mu ta priča liči na borbu oko vlasti.

Dodao je da je njegova uloga, otkako je došao na Cetinje, da miri mrtve sa mrtvima, i žive sa mrtvima.

Amfilohije je kazao da se nekima ne sviđa to što radi, jer ne radi ono što bi htjeli da radi, i dodao da je Sveti Petar Cetinjski njegov gospodar i da njemu podnosi izvještaj. Mitropolit je kazao i da je Katnić insistirao da se obrati narodu i da se on odazvao njegovom pozivu.

''Međutim, moram da priznam da mi je, kako je to poslije narodu ispričano da je spreman neki državni udar i ubistvo Đukanovića, sumnjiva ta priča, u koju ne mogu da uključe rusku vladu, ali onda uključe nekakve Ruse, pa naše i ove druge“, izjavio je Amfilohije.

Rekao je da je ''jedan od uhapšenih tražio da ga posjeti u zatvoru, ali da on nije stigao“.

''Ja mu vjerujem da je krenuo da traži lijeka kod Svetog Vasilija Ostroškog. Krenuli ljudi da ruše vlast bez oružja. Oružje je navodno bilo ko zna gdje. Sve to, po mom mišljenju, miriše na borbu oko vlasti, za dobijanje izbora. Ruku na srce, izbori koji se do danas nastavljaju nastavak su onih izbora od 1945. godine. Kad narodu utjeraš strah u kosti i kad mu ugroziš parče hljeba, onda će on da glasa. Onda možeš da ga kupiš za parče hljeba. Čujem da je mnogo naše braće Roma sa Konika kupljeno za 20 eura. Ali to može jedno vrijeme, ali ne može se narod varati dugo“, ocijenio je Amfilohije za TV Novi.