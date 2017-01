On smatra da je tim za vanredne situacije adekvatno, pravovremeno i profesionalno odgovorio na sve zadatke koje su imali zbog nevremena u našoj zemlji.

"Evo trećeg dana nemamo životno ugroženih, svi putevi prvog prioriteta su otvoreni, napjanje strujom je uglavnom dobro, vode za piće imamo", rekao je Mulić.

Kako je rekao, i dalje postoje probeli u napanju strujom u Zeti, Sutomoru, Kličevu i jednom dijelu Ulcinja.

Vatrogasci dizali bilborde, popravljali krovove...

Stručna služba spašavanja Podgorice i juče je tokom cijelog dana imala pune ruke posla zbog jakog vjetra i veoma niskih temperatura.

Kako je u izjavi za portal Antena M rekao komandir Službe Andrija Čađenović juče oko 17 sati gasili su požar u Dahni gdje je gorjela sušara Andrić Đorđija.

"Vatrogasci su stigli za pet minuta od poziva, četiri vozila i deset vatrogasaca je učestvovalo", rekao nam je Čađenović.

Takođe, gorjela je trava u Doljanima, Zagoriču, Jerevanskoj ulici, kod Dak Petrola, kod Ljubovića, na Starom Aerodromu i Zabjelu, na trim stazi kod Tehničkih fakulteta.

Služba je zbog jakog vjetra morala da uklanja i drveće sa kolovoza. Takođe, imali su i nekoliko intervencija na krovovima.

U mjestu Bioče pao je bilbord i zakrčio obje trake, pa je Služba i tu intervenisala.

I danas veoma hladno

U Crnoj Gori danas će biti veoma hladno, sa najvišom dnevnom temperaturom do nula stepeni, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru prijepodne povećana oblačnost, poslijepodne djelimično razvedravanje.



Vjetar umjeren do jak, ujutru ili prijepodne ponegdje na udare i veoma jak, sjeverni.



Jutarnja temperatura vazduha od minus 21 do minus četiri, najviša dnevna od minus 19 do nula stepeni.