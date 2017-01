-Otkazan je let iz Beograda za Podgoricu koji je trebalo da poleti u 11 sati, otkazan je let iz Podgorice za Ljubljanu, ali i iz Ljubljane za Podgoricu, piše na sajtu Aerodroma Crne Gore.

Međutim, našem portalu javio se čitalac koji je trebalo da putuje za Varšavu i saopštio nam da im je na aerodromu rečeno da su svi letovi Montenegro erlajnsa otkazani.

-Niko nam ništa nije objasnio, na aerodromu je haos, ne znamo gdje ćemo. Otkazan je let i iz Podgorice za Beograd. Samo su nam saopštili da su svi letovi MA otkazani i to je to. Na telefone se niko ne javlja, kazao nam je čitalac portala Antena M.

Na sajtu Aerodroma CG navedeno je da je samo jutros iz Tivta odletio avion MA za Moskvu. Za ostale nema informacija.

Pokušali smo da odgovor dobijemo iz PR službe Montenegro erlajnsa, međutim, za sada nijesmo došli do odgovora.