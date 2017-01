U Crnoj Gori danas se obilježava Dan novinara u znak sjećanja na 23. januar 1871. kada je na Cetinju odštampan prvi broj prvog crnogorskog političkog lista "Crnogorac". To je bio i povod da o novinarskoj profesiji, položaju, izazovima ovaj put razgovaramo sa mlađim novinarima.

Medija nikad više nije bilo u Crnoj Gori, a ono što nude nikad siromašnije - tako u najkraćem vidi našu medijsku scenu novinarka radija Crne Gore Bojana Milićević.

Pitanje je, kaže ima li razloga da uopšte novinari u našoj zemlji slave današnji dan:

“Položaj novinara u Crnoj Gori nije onakav kakav bi trebalo da bude i pitanje je da li danas imamo mnogo razloga za slavlje i ponos. Problemi su brojni: težak ekonomski položaj, pritisci i dalje imamo nerasvijetljene slučajeve napada na novinare.

Da poslenici javne riječi nijesu zadovoljni potvrđuje i sve češće napuštanje profesije, nemali je broj kolega koji su novinarstvo zamijenili sa PR”, kaže Milićević za portal Antena M.

A kako mladi u Crnoj Gori gledaju na novinarstvo, šta je za njih najveći izazov i jesu li se pokajali što su baš izabrali taj poziv.

Adel Omeragić iz međunarodne novinske agencije Anadolija kaže da nije! Opet bi izabrao, bez razmišljanja baš novinarstvo.

Voli Omeragić svoj posao, ali priznaje da bi mnogo toga trebalo promijeniti.

U prilog tome da novinari u Crnoj Gori ne uživaju baš tako zavidan položaj govori i sljedeće: posljednih godina na stotine novinare je ostalo bez posla, njihova prava se krše po raznim osnovama, svake godine po jedan medij se ugasi, kaže Omeragić za portal Antena M.

“ Tako da generalna ocjena ne može biti pozitivna. Moja poruka je da ne smijemo dozvoliti da podlegnemo pritiscima, svoj posao moramo raditi u skladu sa pravilima profesije koja su jasna i koja ne smijemo pogaziti. Osim toga, ne smijemo dozvoliti da senzacionalizam postane praksa, moramo se izboriti za prave vrijednosti koje Kodeks novinara jasno propisuje, a koje zaboravljamo”, poruka je Omeragića.

Naši sagovorornici saglasni: medijska scena Crne Gore predstavlja “ratnu” zonu na kojoj se sukobljavaju različiti interesi, što rezultira dugogodišnjim podjelama unutar medijske zajednice.

“ Najveći problem crnogorskog novinarstva je polarizovana medijska scena, zahvaljujući tom fenomenu kod nas mediji su spremni na sve”, kaže Omeragić.

U moru senzacionalizma i polu-informacija, najveći izazov je slušaocu, gledaocu, čitaocu ponuditi onu informaciju koja je provjerena i potpuna, kojoj se može vjerovati, smatra Milićević.

“ Najveća pozitivna promjena bi bila jedinstvo profesije, samoregulatorno tijelo koje bi pod zastavom novinarskog Kodeksa okupljalo sve medije u Crnoj Gori”.

Za Dan novinara u Crnoj Gori izdvojili smo kao podsjećanje, zanimljive poruke jednog od najsvestranijih i najčitanijih jugoslovenskih novinara Juga Grizelja:

- U jednoj stvаri sаm se grdno prevаrio. Mаlo je reći dа je lаž dа se u novinаrstvu može rаditi mаlo а dobro zаrаđivаti. Dаnаs poslije toliko godinа vidim dа je situаcijа potpuno obrnutа: rаdi se mnogo а mаlo zаrаdi, а uz to vаs opаljuje svаko kome to pаdne nа pаmet.

- Pošto novinаri umiru mlаdi, pošto je to težаk posаo, а plаtа nije osobitа, pošto cio dаn i cijelu noć trebа gаnjаti neke rubrike i neke ličnosti, pošto svаko može dа vаs opаli kаd hoće i kаko hoće, postаvljа se prirodno pitаnje: zаšto svi mi nijesmo pobjegli iz novinаrstvа? Zаšto bismo rаdili nа poslu u kome nаm se rаdi o glаvi? U tome je stvаr: novinаrstvo čovjeku postаne jednа totаlnа opsesijа. To uopšte i nije posаo, to je jedno totаlno zаrobljeništvo i totаlnа opsednutost.

Jelena Ćetković