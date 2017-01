Bivši srpski obavještajac Slavko Nikić, pred Specijalnim tužilaštvom u Beogradu, ispričao je da mu je nuđeno da učestvuje u pripremanju terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine, ali je on to odbio, piše današnja Pobjeda.

Saslušanju Nikića prisustvovao je specijalni tužilac Saša Čađenović. Prema saznanjima Pobjede, iskaz bivšeg srpskog obavještajca je od koristi Tužilaštvu, jer je Nikić naveo imena osoba koje su ga kontaktirale, vrijeme i mjesto gdje su se sastali kao i detalje njihovih zahtjeva.

Novi dokazi pomoći će crnogorskim vlastima da zaokruže istragu koja će, prema informacijama ovog lista, uskoro biti proširena i na osobe iz Crne Gore. Nikić je, kako nam je potvrđeno iz više izvora, u Specijalnom tužilaštvu naveo da ga je Ananije Nino Nikić, koji je blizak sa jednim od lidera Demokratskog fronta Andrijom Mandićem, zvao na proljeće 2016. godine i tražio da ispuni „zadatak za njega i prijatelje iz Rusije“.

Bivši srpski operativac istražiteljima je dostavio i fotografije auta kojim je Ananije Nikić stigao kod njega na Vidikovac i predočio zahtjev da učestvuje u pripremanju operacije koja će destabilizovati Crnu Goru.

Slavko Nikić je 21. januara u intervjuu Televiziji Happy ispričao da ga je krajem proljeća pozvao čovjek koji se predstavio kao Nino Nikić iz Podgorice i nudio mu da ga poveže sa „velikim prijateljima iz Rusije“, jer za njega imaju zadatak. Nakon što je pristao na susret, Nikić im je dao adresu kancelarije Udruženja srpskih veterana i dobrovoljaca u tržnom centru na Vidikovcu u Beogradu, gdje su se susreli pola sata nakon telefonskog razgovora.

- Oni koji me poznaju znaju da se ja makar trudim da budem oprezan. Jedan od mojih ljudi bio je zadužen da snimi vozilo kojim dolaze - ispričao je Slavko Nikić. Prema njegovim riječima, došli su Ananije Nino Nikić i jedan čovjek ,,u dobi 35, 36 godina“, kojeg su predstavili kao Rusa iz FSB-a (ruska obavještajna služba). - Na sve mi je ličio osim na Rusa, makar po izgledu. Ja sam za njega bio div što se tiče konstitucije. Istog sekunda sam znao da se radi o nečem nezdravom, bolesnom, nenormalnom. Nino Nikić je Rusa predstavio da je visoki oficir FSB-a za specijalne operacije na Balkanu... Nino me pitao da li bih mogao da napravim nešto na teritoriji Crne Gore, ali ne da samo čuje široki auditorijum, nego da odjekne na neki način i da uznemiri - ispričao je bivši obavještajac.

Iako se protivi ,,hapšenju Srba u Crnoj Gori“, bivši operativac srpske službe ističe da nije mnogo iznenađen ponašanjem i postupcima većine osoba koje su osumnjičene za učešće u planiranju terorizma u Crnoj Gori. Jedino ga je, kaže Nikić, iznenadilo što je bivši komandant srpske Žandarmerije prihvatio da bude dio te ekipe.

- Jedino iznenađenje mi je Dikić, da on sebi dozvoli da se upozna sa takvim ljudima, koji su proveli pola života po zatvorima, to ne razumijem - kaže Nikić i naglašava da Bratislav Dikić nije mogao da osmisli čitavu operaciju. - On je vojnik i nije osposobljen za takve vrste dejstava. Ako je pristao, mogao je da izvede samo jedan dio operacije - kaže Nikić.

