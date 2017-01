Aleksić mu je pomogao, dok je nekoliko ljudi u blizini mirno posmatralo.

Četvorica vojnika su pretukli Aleksića, koji je zbog povreda pao u komu, a preminuo je nakon šest dana, 27. januara.

Jedan od četvorice Srđanovih ubica poginuo je na ratištu, a ostala trojica osuđeni su na po dvije godine i četiri mjeseca zatvora.

Glavović je preživio rat i danas živi u Švedskoj sa suprugom i dvoje djece. Zahvalan je Srđanu i svake godine posjeti njegovog grob i oca Rada Aleksića.

Srđan Aleksić je posthumno, od mnogih organizacija, ustanova, državnih institucija i organa u regionu, odlikovan sa više priznanja. Sve veći je broj ulica i drugih spomen-obilježja sa Srđanovim imenom.

O heroju iz Trebinja snimljen je i film “ Krugovi” , evo i podsjećanja na najupečatlljiviju poruku:

“A mene samo interesuje, jel’ to bilo uludo, ne zbog tog Harisa, on je dobar čovjek, nego kao da je bacio život. Kamen kad baciš u vodu nešto se desi, pojave se oni krugovi, pa se šire, to me je strah, da kad čovjek učini nešto dobro, to drugim ljudima ništa ne znači.

Forum Bošnjaka Crne Gore danas će u Podgorici obilježiti godišnjicu smrti Srđana Aleksića koji je preminuo prije 24. godine.

Delegacija Foruma Bošnjaka, na čelu sa Rifatom Rastoderom, glavnim inspiratorom obilježavanja Srđanovog imena u Crnoj Gori, prisustvovaće njegovom pomenu, na Gradskom groblju u Trebinju.

“Ali bi, uvjereni smo, najvažnije bilo da Srađanova smrt i djelo, zaista, budu i opomena i uzor svim novim generacijama. Čast nam je što smo bili protagonisti očuvanja Srđanovog imena i djela i u Crnoj Gori. Neka je slava i hvala Srđanu Aleksiću”, kaže se u saopštenju Foruma Bošnjaka.