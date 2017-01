“Službenici CB Podgorica su, 28. januara 2017. oko 15,00 časova, pronašli i lišili slobode A.S. (19) iz Podgorice, koji je osumnjičen da je samo nekoliko minuta ranije počinio krivično djelo razbojništvo. On je, kako se sumnja, u Karađorđevoj ulici u centru Podgorice, prišao oštećenoj N.B. u momentu dok je ulazila u ulaz zgrade i zadao joj udarac rukom u predjelu tijela. Oštećena je od udarca pala na tle nakon čega je A.S. iz njene torbe otuđio novčanik sa novcem. Događaj je prijavljen CB Podgorica a policijska patrola koja je bila u blizini je odmah reagovala i pronašla i uz pomoć građana nekoliko ulica dalje sustigla A.S. koji je lišen slobode. Pronađen je i novčanik sa novcem koji je A.S. odbacio prilikom bjekstva. Novčanik i novac su vraćeni oštećenoj. A.S. je, uz krivičnu prijavu, priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog osnovane sumnje da je počinio navedeno krivično djelo. Tužilac je za A.S, nakon saslušanja, donio rješenje o zadržavanju u policijskim prostorijama do privoda sudiji za istragu Osnovnog suda u Podgorici”, saopšteno je iz policije.

Službenici CB Podgorica takođe su, operativnim mjerama i radnjama koje su preduzeli, istog dana rasvijetlili tešku krađu počinjenu prije četiri mjeseca u objektu apoteke „Montefarm“ u ulici Slobode u Podgorici. Policijski službenici su identifikovali i juče lišili slobode V.A. (27) iz Podgorice.

“On je, kako se sumnja, 21. oktobra 2016. u večernjim časovima obio ulazna vrata i iz unutrašnjosti prostorija apoteke otuđio novac u iznosu od 75 eura kao i izvjesnu količinu ljekova. I ovo lice je privedeno državnom tužiocu u ODT u Podgorici, zbog osnovane sumnje da je počinio navedeno krivično djelo. I za njega je donijeto rješenje o zadržavanju u policijskim prostorijama do privoda nadležnom sudiji za istragu”, ističe se u saopštenju UP.

Rasvijetljena je i krađa počinjena prije desetak dana u Podgorici, na štetu Agencije za razvoj i obnovu Podgorice. Policijski službenici su identifikovali i lišili slobode maloljetne A.B. (17) i I.S. (15) iz Podgorice, koji se sumnjiče da su 18. januara 2017. godine sa objekta u kojem se nalazi ova Agencija odvalili i otuđili oluke, kao i metalne poklopce – šahtove za kanalizacione otvore. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu, zbog osnovane sumnje da su počinili navedeno krivično djelo.