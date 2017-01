Njihova mjerna stanica registrovala je duplo veću zagađenost. Prvi čovjek opštine Pljevlja ne spori da je situacija zabrinjavajuća.

Zagađenost duplo veća

Juče popodne u Pljevljima je, izmjerena veoma visoka koncentracija zagađujućih materija u vazduhu. Kako je saopšteno iz Agencije za zaštitu životne sredine , koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 u 16h, 18h i 19h bila je iznad granice upozorenja koja iznosi 500µg/m3. Najveća koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 izmjerena je u 16h i iznosila je 558,8 µg/m3.

U ekološkom društvu "Breznica", međutim, tvrde da je nakon toga situacija bila još gora.

Predsjednik tog društva Milorad Mitrović, za Antenu M, kaže da o tome svjedoče podaci koje je registrovala njihova mjerna stanica na Gagovića imanju.

Mitrović upozorava da su njihovi instrumenti , sat iza ponoći, pokazali da je bilo preko 1200µg/m3 PM10 čestica u vazduhu. Naglašava da nije posrijedi 10 odsto razlike nego skoru duplo.

U ekološkom društvu "Breznica" sumnjaju da nadležni namjerno prikrivaju stvarne podatke.

"Nešto prije 21 sat prestalo je on line izvještavanje i nije ga bilo do jutros. Jutros se Agencija oglasila i saopštila da je mjerna stanica bila kvaru, te da su je jutros popravili. Ponavlja se ista situacija godinama. Posrijedi je manipulacija. Kako to da mjerna stanica u Pljevljima blokira uvijek kada se probijaju granične vrijednosti štetnih gasova. Nadležni su, iz samo njima znanih razloga, prekinuli mjerenje. Nemoguće je da se mjerna stanica pokvari baš u trenutku kada koncentracija PM10 čestica dostže kulminaciju i raste. Očigledno neko želi da prikrije stvarne podatke o zagađenju u Pljevljima", tvrdi Mitrović.

Gradjane osloboditi plaćanja struje

Mitrović ipak pozdravlja odluku Agencije da upozoril građane Pljevalja na opasnost i preporuči im da ne izlaze iz kuće. Ukazuje, međutim, da ljudi moraju ići na posao, đeca u školu…..

Iz "Breznice" poručuju da država mora uloži novac kako bi situacija adekvatno bila riješena.

"Toplifikacija je "na dugom štapu", danas da krenemo u rješavanje problema topifikacije treba nam deset godina ", smatra Mitrović i navodi jedan od načina za poboljšavanje situacije:

"Neophodno je donošenje kvalitetnog operativnog plana o tome što raditi u ovakvim situacijama. Neka gradjane Pljevalja osobode plaćanja struje i odmah će biti evidentan pomak u kvalitetu vazduha ", tvrdi Mitrović.

Od 250 pacijenata u Brezoviku preko 70 odsto iz Pljevalja.

Mitrović i dodaje da su u vazduhu prisutni i drugi, veoma toksični i po zdravlje ljudi veoma opasni hemijski elementi kao što su: uran, torijum, kadmijum, benzoapiren, azotnioksidi i brojni drugi toksični hemijski elementi.

U Bolnici za plućne bolesti u Brezoviku od 250 pacijenata preko 70 odsto ih je iz Pljevalja. Na Onkološkom odjeljenju KC u Podgorici, od deset pacijenata koji dođu na pregled, sedam je iz Pljevalja’ , navodi Mitrović.