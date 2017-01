U ove dvije akcije, usmjerene na suzbijanje ulične prodaje opojnih droga, zaključno sa jutrošnjim hapšenjima i procesuiranjem, ukupno je krivičnim i prekršajnim prijavama procesuirano 112 lica i realizovano je 90 pojedinačnih zaplijena droga marihuana, heroin i kokain.

''U akciji 'Paketić II', koja je naime sprovođena sedam mjeseci, će ukupno biti procesuirano 76 lica, od čega 11 krivičnim i 65 prekršajnim prijavama. Od tih 11 lica sedam je lišeno slobode jutros dok se za četiri lica traga. Protiv 65 lica su već podnijete prekršajne prijave. U akciji 'Paketić' koja je takođe trajala više mjeseci a realizovana je 21.12.2016. , je ukupno procesuirano 36 lica od čega devet krivičnim a 27 prekršajnim prijavama''-saopšteno je iz UP.

kkao dodaju u saopštenju, jutros su pretresli stanove i druge objekte na 16 lokacija u Nikšiću.

''Prilikom pretresa slobode je lišeno sedam lica, dok se za četiri lica traga. Sva ova lica su iz Nikšića. Slobode su jutros lišeni M.J. (28), N.V. (22), N.D. (22), D.P. (32), A.S. (32), S.J. (33) i D.Ć. (33), dok su M.M. (40), M.B. (24), L.B. (24) i V.K. (25) u bjekstvu i za njima su raspisane potjernice. Ovih 11 lica se sumnjiče da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga''-navode iz UP.

Realizacijom ove akcije je presječan, kako tvrde, još jedan lanac distribucije narkotika na uličnom nivou budući da se ova lica sumnjiče da su u dužem periodu u kontinuitetu nabavljala opojne droge marihuana, heroin i kokain koje su potom prepakivala u manja pakovanja a zatim ta pakovanja distribuirala i prodavala na tzv. uličnom nivou na području Nikšića.

Sedam osoba koje su jutros uhapšene je, uz četiri krivične prijave kojom su procesuirani, već privedeno državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Krivične prijave zbog ovih krivičnih djela su podnijete i protiv četiri ostala lica koja su u bjekstvu i za kojima se traga.

''U ove dvije akcije je, u ukupno 90 zapljena – 63 u ovoj i 27 u prethodnoj akciji, zaplijenjeno pola kilograma marihuane, 50 grama heroina i 20 grama kokaina koji su bili zapakovani u više stotina paketića.

Policijski službenici su inače u toku 2016. , u 815 pojedinačnih zaplijena, pronašli i oduzeli 2 tone i 817 kilograma opojnih droga (2.817 kg). Od toga je bilo najviše marihuane i skanka (2 tone i 783 kilograma marihuane), a potom heroina (33,38 kg), kokaina (337 grama) i ekstazija (1.566 komada). U 2016. godini je dakle zaplijenjeno 12 puta više droge nego u 2015. godini s obzirom da je u toj godini zaplijenjeno 237,42 kg opojnih droga. Takođe, u 2016. je bilo duplo više zapljena droge nego godinu ranije jer je u 2015. realizovano 383 pojedinačnih zaplijena''-saopšteno je iz policije.



Policijski službenici će nastaviti sa akcijama usmjerenim na otkrivanje i presijecanje krijumčarenja narkotika na međunarodnom nivou, kao i sa aktivnostima na suzbijanju tzv. ulične prodaje opojnih droga.