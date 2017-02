Beriša i njegova supruga mjesecima su živjeli razdvojeno, a prve sumnje policije i saslušanih svjedoka ukazuju da Beriša planirao zločin, kako bi se osvetio tašti i ženi, koja ga je ostavila i odvela njihovo zajedničko dijete, iskoristivši prijepodnevne sate kada je muški dio familije bio na poslu.

Da je Beriša ubio njegovu kćerku i ranio suprugu, juče je u policiji potvrdio i otac pokojne Dude, koji je inspektorima ispričao niz detalja o problemima, koje je familija Sokolaj imala sa zetom.

Mučne scene gledala i djeca

Prvi rezultati istrage ukazuju da je Beriša naoružan velikim kuhinjskim nožem upao u kuću i krenuo u konačan obračun prvo sa taštom, koju je krivio za bračni brodolom. U kombnom momentu u kući je bilo i nekoliko djece njihov zajednički sin od nepune dvije godine, zatim Dudina petogodišnja kćerka iz prvog braka i djeca od njene sestre, i sve se izdešavalo pred njihovim očima.

“Kao što mu je i bila namjera. Prvo je u kući naletio na taštu Hatidžu, kojoj je zadao nekoliko uboda nožem u stomak. Nesrećna žena je vrištala pokušavajući do zadnjeg trenutka da spriječi pomahnitalog ubicu da uđe u sobu, u kojoj se nalazila njena kćerka u šestom mjesecu trudnoće. Međutim, brzo je savladao i krenuo dalje. Dok je ranjena i u krvi pokušavala da se domogne terase i prizove pomoć, Shvativši što se događa i sama Duda je pokušala da pobjegne iskočivši na terasu, spase sebe i nerođeno dijete. Nedžad je sustigao i držeći je za ruku, zadao joj više uboda u grudi, stomak i vrat”, ispričao je za Dnevne novine jedan svjedoka.

Kada je dokrajčio, prerezao sebi vrat

Jadna žena je, prema riječima istog svjedoka, vrištala od bola i molila ga da prestane, ali on je nastavio da je besumučno ubada sve dok nije prestala da se pomjera.

“Kad se uvjerio da je mrtva Beriša je sam sebi presudio zabovši nož, kojim je prethodno usmrtio bivšu suprugu i nerođeno dijete, sebi u vrat. Njegovo beživotno tijelo zavšilo je pored tijela supruge”, ispričao je taj izvor.

Brat prijeti osvetom, policija u panici

Barska policija juče je obezbjeđivala kuću u kojoj živi familija Beriše, jer im prijeti odmazda. To je u prostorijama Centra bezbjednosti Bar jasno saopštio brat stradale Dude, koji je odlučan u namjeri da je osveti. Zbog toga, iako je pod stalnom prismotrom, policija obezbjeđuje obje porodice, što je planirano i tokom današnjeg dana u Baru i Podgorici, gdje će biti obavljena obdukcija dva beživotna tijela.

Krv se slila do ulice

O kakvom stravičnom zločinu se radi najbolje govori količina krvi kojom je bila prekrivena gotovo čitava terasa, stepenice i dio ulice na kojoj je ležala teško povrijeđena Hatidža. Užasnu scenu koja priliči više teškim horor filmovima opisale su i komšije koje su prve stigle na mjesto krvovog pira.

“Čuli smo vrisku iz komšijeske kuće. To je trajalo nekih 10 do 15 minuta. I ranije se čula takva vriska, ali nijesmo pridavali značaj, jer tuda često vrište djeca koja idu u školu i vrtić. Regovali smo tek kad smo čuli zapomaganje Hatidže. Odmah smo izletjeli i zatekli je svu krvavu na ulici nedaleko od ulaznih stepenica kuće. Moj muž je zatim okrenuo glavu ka terasi i glasno jauknuo. Nije mi dao da pogledam. Kazao mi je da na terasi u lokvi krvi leže tijela Dude i njenog supruga. Djeca koja su bila u kući su za to vrijema vrištala. Jedna komšinca ja odmah ušla i izvela ih oprezno kako ne bi gledali ovu užasnu scenu. Sklonila ih je kod sebe”, kaže jedna od komšinica.

On je ispričala da su zatim teško povređenu komšinicu poveli u obližnju bolnicu i da su se zatim vratili kući.

I ranije je dolazi i prijetio

Komšija kojeg je ekipa DN zatekla na blizu mjesta tragedije takođe je vidio mučnu scenu, i odmahujući glavom govoreći da se radi o teškoj tragediji govori da se nešto ovako moglo očekivati.

“Ona ga je napustila, pio je tukao ju je kockao se. Majka joj je više puta govorila da ga ostavi i ona je to konačano odlučila. Međutim on se sa tim nije mirio. Dolazio je više puta i prijetio joj. I njoj i njenoj majci, ali bi brzo i odlazio jer su tu bili njen otac i brat koji bi ga izbacivali. Zato je izabarao momenat kada je znao da oni neće biti tu. Samim tim što je ponio nož njegove namjere su bil jasne. Tuga do neba za to nerođeno dijete. Za djecu koja su ostala siročići, šta drugo reći”, kazao je komšija.

Policija je ubrzo po stigla i obezbjedila lice mjesta do dolaska Ekipe za uviđaje. O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici Suzana Milić koja je obavila uviđaj.

“Na licu mesta je pronađen nož koji je Nedžad Beriša, sumnja se, koristio prilikom izvršenja krivičnog dela. Predmeti i tragovi će biti upućeni Forenzičkom centru radi vještačenja. Beživotna tela su transportovana na Odeljenje sudske patologije Kliničkog centra u Podgorici radi vršenja obdukcije koja je zakazan za danas. Preduzimaju se aktivnosti na utvrđivanju činjenica i okolnosti ovog događaja”, navodi se u zvaničnom saopštenju policije.

Rođaci: Bila je odlučna da ga napusti

Hirurg Opšte bolnice u Baru dr Igor Karišik za Dnevne novine je saopštio da je oko oko 10.30 časova u hiruršku ambulantu dovedena povrijeđena Sokolaj koja je imala više ubodnih rana po tjelu.

“Povrede su vjerovatno nastale ubodem noža. Ona je operisana, trenutno je van životne opasnosti”, kazao je Karišik.

Ispred bolnice je bio veći broj rođaka povrijeđene Sokolaj, koji su reporteru DN ispričali da je Beriša bio problematičan, da je sa nevjenčanom Dudom živio u kući u barskom naselju Polje.

“Ona ga je napuštala više puta. Imala je sa njim sina. Bila je trudna opet, ali je rješila da ode sada zauvjek. U svemu ju je podržavala majka. On je bio kivan i na nju. Nju je krivio za sve. Pio je i kockao se, to je bi bio pravi razlog njihovog razvoda”, kazao je jedan od rođaka.

Izvor: Dnevne Novine