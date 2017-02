U odgovoru Anteni M iz Skupštine navode da poštuju pravo pojedinca na slobodan izbor pri korišćenju fonema ś i ź:

“U članu 13 Ustava Crne Gore, između ostalog stoji da je crnogorski jezik službeni jezik u Crnoj Gori, a u Pravopisu crnogorskog jezika i Rječniku crnogorskog jezika, da su dublet sj i fonem ś ravnopravni, što podrazumijeva pravo pojedinca na slobodan izbor pri korišćenju. Time se rukovodi i Skupština Crna Gore prilikom informisanja javnosti o najznačajnijim parlamentarnim događajima. Podsjećamo, takođe, da izjave i dokumenta poslanika, koji koriste foneme ś i ź Skupština Crne Gore prenosi u originalu, uvažavajući specifičnosti crnogorskog jezika regulisane pomenutim propisima,“navodi se u saopštenju.

Jedan od tvoraca Pravopisa crnogorskog jezika, univerzitetski profesor Milenko Perović za Antenu M kaže da je uprkos brojnim preprekama jasno da je norma crnogorskog jezika sasvim sigurno zaživjela onog momenta kad je izglasana i implementirana u prosvjetni sistem. Smatra da je niko nikad više ne može ugušiti:

“Moći će da joj se stavljaju različite prepreke na putu, a to u Skupštini je jedna od tih prepreka. No niko neće moći stavljati tu vrstu prepreka da norma crnogorskog jezika nestane. Treba imati u vidu da, ipak, uz svu antipropagandu prema crnogorskom jeziku i njegovoj normi više od polovine stanovništva se saživljava sa normom crnogorskog jezika, ne stidi se da govori crnogorskim jezikom.”

Perović objašnjava da se stvara atmosfera da norma crnogorskog jezika nije zaživjela. Poznato je međutim da je na upotrebi ś i ź insistirao bivši predsjednik Parlamenta Ranko Krivokapić.

Jovan Vučurović iz Nove srpske demokratije za naš radio kaže:

“Najveći dio onoga što su Ivan Brajović i njegova stranka radili, počiva na neistinama. Ovaj potez počiva na istini i tradiciji Crne Gore. Ovo je po mojoj ocjeni najispravniji i najbolji potez u političkoj karijeri Ivana Brajovića,” kazao je Vučurović.

Profesor Milenko Perović je podsjetio da je Demokratska partija socijalista prije nekoliko godina radila istraživanje o prihvaćenosti simbola crnogorske državnosti, zastave, himne, grba ali i jezika.

To istraživanje pokazalo je, podsjeća Perović, da 38% stanovništva prihvata normirani crnogorski jezik.

“To je važno imajući u vidu da se protiv crnogorskog jezika vršila permanentna stigmatizacija i opstrukcija ne samo iz velikosrpskih i političkih intelektualnih krugova u Crnoj Gori i konkretno u Beogradu nego i iz pseudo crnogorskih intelektualnih i političkih krugova kojima je iz potpuno iracionalnog razloga bila neprihvatljiva norma crnogorskog jezika.”

Perović dodaje da je posebna priča politički establišment, izvršna zakonodavna i sudska vlast al ii pojedini crnogorski mediji koji sa izvjesnom kako kaže patološkom odbojnošču dočekuju normu crnogorskog jezika. Za to postoji niz objašnjenja, on je akcentovao jedno.

“Na prihvatljivosti ili neprihvatljivosti norme crnogorskog jezika se pokazuje do koje mjere Crnogorci nijesu spremni na same sebe, do koje mjere im je nametnuta paradigma kompleksa niže vrijednosti, stida prema svemu some i između ostalog prema svom kućnom, maternjem crnogorskom jeziku,”zaključio je Perović.

Milica Mandić