Ako biste dvadesetšestogodišnjeg Vladana Đurišića upitali da jednom riječju opiše Zabjelo, on bi se, kao uostalom i većina njegovih vršnjaka, odlučio za – “vazda”.

“Višenamjenski izraz koji ujedno pokazuje razumijevanje, zahvalnost, predusretljivost, odobravanje i uopšte jednu dobru energiju i kulturu u svakodnevnoj komunikaciji Zabjelčana, a usput i nespornu zabjelsku postojanost. Zabjelo – vazda. Što god da zatreba, što god da se desi”, kaže on.

Upravo je iz ljubavi prema svom kvartu (iako će se mnogi Zabjelčani usaglasiti da je termin “kvart” čisto srozavanje jedne “Republike”) ovaj mladi lokal-patriota odlučio je da sa grupom entuzijasta pokrene časopis “Glas Zabjela”.

Razlog je, objašnjava Vladan, prilično jednostavan - Zabjelo zaslužuje da ima jedan ovakav časopis.

“Na Zabjelu je osnovan jedan od prvih fudbalskih klubova na našim prostorima, razne druge sportske sekcije, začeci automobilizma i auto trka i još mnogo toga. Da ne govorim o prvim školama, vrtićima, fabrikama...Pokušaćemo da o svemu tome pišemo u našem časopisu, a nadamo se da će nam čitaoci, naše komšije, stariji i oni mlađi pomoći u ovoj lijepoj namjeri”, kazao nam je glavni i odgovorni urednik zabjelskog glasila.

On je najavio je da će promovisati kulturu, te pisati o školama, institucijama, planovima razvoja Zabjela, sportu, uspješnim i društveno odgovornim preduzećima ali i o uspješnim pojedincima koji su činili i čine dobro.

“Imaćemo zanimljive goste i razne kolumne. Biće i humora, posebno u sljedećim brojevima koje već pripremamo. U ovom, a i u narednim brojevima objavljivaćemo feljton o fudbalskom klubu Zabjelo i njegovim počecima, objavili smo intervju o dječjem pjesniku koji je obilježio naše djetinjstvo Slobodanu Beću Došljaku, pisali smo o istoriji Zabjela... Bolje da ne otkrivamo baš sve dok ne počne distribucija časopisa, želimo da se čitaoci iznenade”, najavio je Đurišić.

Krilatica “Misli globalno djeluj lokalno” jedna je od vodilja, a cilj je osnaživanje zajednice – vraćanje pravim vrijednostima, pisanje, čitanje i naravno, međusobna podrška. Sve da bi se pročuo glas Zabjelčana!

“Omogućićemo svima da šalju svoje tekstove i fotografije koje će uz određenu selekciju biti i objavljene. Daćemo jedni drugima povod da više komuniciramo, da se više družimo. Da bismo se dodatno povezali i pomagali jedni drugima uključili smo i male oglase kroz koje će Zabjelčani poklanjati jedni drugima stvari koje im možda više nisu potrebne, a koje će nekome značiti i biti od koristi. Odlučili smo i da časopis bude distribuiran na način da imamo direktan kontakt sa čitaocima. To su sve naše komšije. Pokucaćemo na vrata i pokloniti časopis ‘na ruke’ svakoj porodici koja nam otvori. Nećemo ga ostavljati na otiraču ili u poštanskim sandučićima. Želimo da svi znaju da iza časopisa stoji veliki trud, pa i trud da se vidimo i upoznamo sa svojim komšijama ako do sada nismo”, rekao je Vladan.

Distribucija časopisa tek počinje tako da mlada redakcija neki konkretniji osvrt na sami sadržaj još nije dobila. Ipak, kako bi čuli mišljenje svih generacija, prije štampe su dali časopis na čitanje komšijama i prijateljima.

“Drago nam je što su svi našli ponešto interesantno. To nam je i bio cilj, da svi u časopisu prepoznaju sebe, na ovaj ili onaj način. Samom incijativom Zabjelčani su prezadovoljni, dobili smo mnogo komentara i pohvala što znači da je ovako nešto svima bilo potrebno. A podrška čitalaca je svakako nešto na šta računamo da bi se održala ova ideja”, naveo je Vladan.

A da bi se ideja održala, neophodan je ekonomski podsticaj. Kojeg za sada nema.

“Nije uopšte isplativo. Za sada je časopis besplatan. Svi volontiramo, a da bi časopis ugledao svjetlost dana uložili smo ne samo svoje vrijeme već i svoj novac, koliko smo mogli i imali. Ekipu čine Zabjelčani, mladi obrazovani ljudi rođeni na Zabjelu, koji i dalje tu stanuju, koji su oformili svoje porodice na Zabjelu , a većini su i roditelji sa Zabjela. Svi imaju svoje poslove i obaveze, ali su se, iz ljubavi prema svom kraju, posvetili ovome, od srca i nesebično, tako da je ekonomski aspekt u drugom planu. Pisaćemo i objavljivati koliko budemo mogli i dok budemo imali novaca, a nadamo se da će nas sponzori i oglašivači podržati”, kaže Đurišić.

On je, pogađajte, odrastao na Zabjelu. Bilo je to, kaže, bezbrižno djetinjstvo.

“Zabjelo je više od kvarta. Geografski, demografski, kulturološki... Domovina u domovini. Republika u državi. Malo koji Zabjelčanin umije da to i obrazloži, ali garantujem Vam da svi osjećamo isto. Iako, naravno, svako to ispoljava na svoj način”, dodao je on.

A šta je to što Zabjelo izdvaja od ostatka Podgorice? Sami Zabjelčani, naravno.

“Da se razumijemo, Zabjelo nema mnogo toga da ponudi građanima iz drugih, naročito infrastrukturalno razvijenijih naselja. Ali, često, Zabjelčanima je ova zlatna, brdima čuvana ravnica i više nego dovoljna. Iako se, lično, uglavnom družim sa ljudima iz drugih naselja, nerijetko mi se desi, naročito ljeti, da čitav jedan kvalitetni dan pun aktivnosti provedem na Zabjelu. I da mi ništa ne fali. Sve je tu. Jedini razlog napuštanja Zabjela je sastajanje sa ljudima iz drugih naselja koja nisu Zabjelo, pa je nužno nalaziti se na neutralnom 'urbanijem' terenu. Zabjelčani uglavnom nemaju tu potrebu. To je valjda taj domaćinski osjećaj koji je utkan u Zabjelo, a onda i projektovan na njegove stanovnike. Naročito u periodu odrastanja, kad brojni brežuljci, šumarci i livade pružaju priliku najmlađima da svoje prinudno sazrijevanje odlože do nekog, po meni, razumnog roka, neuslovljenog tim nekim usiljenim i maltene kompetitivnim 'isplivavanjem' u grad”, precizirao je Đurišić.

Osim očiglednog smisla za humor i gotovo izgrađene subkulture, Zabjelčani se mogu pohvaliti istančanim osjećajem za lokalnu diplomatiju, smatra Đurišić.

“Svaki Zabjelčanin u susretima sa drugim Podgoričanima osjeća makar podsvjesnu, ali gotovo urođenu obavezu i čast da predstavlja svoj kraj. Isto tako, Zabjelčani koji se ne druže među sobom, u vanzabjelskim susretima naglašavaju međusobnu bliskost i gotovo patriotsku lojalnost, jer uprkos svemu, iako su potpuno različiti, Zabjelo ih vječno veže. Bilo da smo aktuelni ili bivši stanovnici ovog naselja, svi smo po pravilu, da ne kažem po rođenju, ponosni na svoj kraj. Uvjeren sam da tu emociju treba ‘požnjeti’ i investirati u nešto konkretno, opipljivo, djelotvorno, poput ovog časopisa”, pojasnio je on.

Svaka je dobra priča protkana i sitnim anegdotama. Đurišić nam je donio najnoviju.

Naime, dvije su cure komentarisale Glas Zabjela, ne znajući da se radi o časopisu.

“Jesi li čula da se pokreće Glas Zabjela, meni je to super ideja…Hoćemo li da se prijavimo?”

“Što da ne, i jedna i druga dobro pjevamo, što fali?”

A šta Zabjelu fali da bi opravdao prefiks „Republika“? Đurišić ponosno odgovara – “Mi jesmo republika još od 1991.godine, ne zaboravite to Nema potrebe da taj prefiks opravdavamo”.

“Šalu na stranu, bilo bi dobro da imamo više sportskih terena, još jedan vrtić i još jednu školu jer su postojeći objekti prebukirani, zelenu pijacu koja se godinama najavljivala, centar za kulturu pa bio to makar i preuređen prostor u okviru neke mjesne zajednice itd. Moglo bi se nabrojati dosta toga”, dodaje on.

Često čujemo, navodi Đurišić, starije pa i mlađe da govore o dobrim, starim vremenima.

“Uvijek će biti starih dobrih vremena, ali mi želimo da ta dobra vremena za nas budu sada i ovdje. Bez obzira na okolnosti u kojima se nalazimo, pokušaćemo da ih takvim napravimo i treba se uvijek u tome truditi. Dosta je izgovora. Uvijek postoje prepreke i iskušenja. Ali svakoj akciji slijedi reakcija. Očigledno je koliko je današnji svijet sve više podijeljen i razdvojen, kako globalno tako i lokalno. Jedini način da se Zabjelo održi i unaprijedi je ako ljudi shvate da samo međusobnim pomaganjem, iskrenošću, vjerom i trudom možemo ojačati našu zajednicu. Treba krenuti od sebe. Dati onoliko koliko možemo, sa najboljom namjerom, a onda sa vjerom čekati plodove”, zaključio je on.