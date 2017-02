U trenutku dok me je nedostatak kiseonika prisiljavao da se priljubim tlu, posmatrao sam predivnu panoramu Tanzanije i Kenije. Nisam mogao vjerovati da mi Kilimandžaro, koji je često u magli i oblacima, pruža rijetku šansu da uživam u pogledu do horizonta. Poluglasno sam sebi rekao-hvala svima koji su mi omogućili ovaj uspon i zadovoljstvo! Hvala svima koji su me podržali i vjerovali u mene! Hvala i onim ljudima koji su sumnjali u mene, te pljuvali na moj trud i moj pokušaj, na moje treninge. Ovi zadnji su u meni zatalasali inat.

Upravo ovo pomislio je planinar kotorske "Vjeverice" Marjan Šantić koji je, krajem januara, osvojio krov Afrike, najveći vrh Kilimandžara-Uhuru pik na 5.895 metara nadmorske visine.

Nije mu bilo lako da riječima opiše kroz šta je sve prošao, ali ipak, pristao je na intervju za portal Antena M. Ko zna...Možda nam upravo njegova priča donese još nekog osvajača svjetskih vrhova.

Zašto je Marjan izabrao baš Kilimandžaro?

"Najljepša planina na svijetu. Ostale veće su planinski masivi. U njenom podnožju prašume, pune cvijeća, lijana, životinja, majmuna i ptica. Razni zvuci vas prate danju i noću…Razmimoilaze se ljudi koji se penju i koji se spuštaju. Sretni, tužni, umorni, zadovoljni. Ali svi sa sjajem u očima. Možete se ogledati u tim očima. Velika je istina kad kažu planinari za ovu planinu da je najljepša na svijetu. Htio sam da se uvjerim u to. I ona je ko ruska bajka. Čarobna. Moj idol, planinar, fizioterapeut u Risnu, Tivćanin Antonio Škanata koji je bio na Kilimandžaru mi je rekao-možeš ti to! Hvala mu mnogo zbog toga…", poručuje naš sagovornik.

Pripreme za ovu avanturu trajale su skoro godinu-svakog dana.

"Uz obronke Lovćena od 0 do 1000 metara nadmorske visine. Sa već unaprijed određenim odmorima. I po kiši, i po vjetru, po Suncu, na 50 stepeni. Nije me toga baš bilo mnogo volja, ali se na kraju isplatilo", iskren je Šantić.

U ekspediciji koju je organizovao planinarski klub Balkan iz Beograda bilo je 11 ljudi iz Crne Gore,a ostali su bili iz Srbije.

"Divni ljudi i sposobni planinari, sem bračnog para koji je prvi put bio na usponu. Ovo im je bio medeni mjesec. Nažalost suprug Bane je zbog temperature morao da odustane. Morao je da se vrati sa 4.730 mnv u niži kamp. Ekspedicija je trajala 12 dana, sami uspon pet dana. Svaki dan smo prolazili oko 1000 mnv. Trećeg dana smo vršili aklimatizaciju penjajući se i spuštajući se na početnu visinu. Dan uoči kraja u 18 sati smo se popeli na 4730 mnv, a istog tog dana smo u 23 sata krenuli na završni uspon visine 1200 mnv. Sjutradan u 9 sati bili smo na vrhu. Vrijeme je bilo kako se samo poželjeti može. Bez vjetra, snijega i leda. Oko minus 10 stepeni, ali u kretanju to nam je prijalo. I mi smo uz vodiče pomalo pjevali njihove melodične pjesme. Na 5500 mnv počeo je da se osjeća nedostatak kiseonika. Hodao sam 25 do 30 m, a zatim odmarao 10 do 15 minuta. I tako sve do vrha", priča nam Marjan ne izostavljajući nijedan važan detalj.

"Na 5700 metara sam rekao vodiču kojeg je svako imao po jednog za sebe-idi ti, ja sam ovdje bio prošle godine sa prijateljem i nemam se namjeru dokazivati. Samo me je čudno pogledao. Naravno da mi je ovaj put bio prvi boravak u Africi. Znajući da je uzrok priče nedostatak kiseonika uz njegovo hrabrenje i podršku mojih planinara stigosmo do vrha. Neko je povraćao, neko imao glavobolju i mučninu, a nekome ništa, k'o da je kući. Vrlo brzo je sve ovo prošlost. Za tren smo bili ok. Ipak to ne bih nazvao lošim iskustvom…", kaže sagovornik Antene M.

Da sam ih birao po svijetu, ovakvih deset ne bih našao

Tokom 12 dana ima je čast da se druži sa ljudima punih duha i pozitivne energije.

"Pravih deset dobrica. Da sam ih birao po svijetu, ovakvih deset ne bih našao. Raspoloženi, zadovoljni, nasmijani. Dobio sam utisak da i u pustinji bez vode, sa njima bi bilo zadovoljstvo. Hvala im. Vodiči, nosači, kuvari, konobari. To su ljudi koji su u svakom trenu pazili na nas i bili uz nas. Pazili da u svakom trenu budemo zadovoljni. Doručak, ručak, večera. U svoje ime mogu da kažem da sam zadovoljan hranom. Kuvana zelena banana ima ukus krtole. Kafa, čokolada, čaj, mlijeko, sve po želji", opisuje Marjan.

A sad o ljudima van ovog kruga. Dva lica ljudi, kao i svuda.

"Jedno lice gdje vlada siromaštvo. Vuku te za ruke, prose na razne strane, pokušavaju neki jako skupo da ti prodaju suvenire. Obavezno cjenkanje. Ako ste uporni sa 10 eura možete spustiti na dva, ali to traje i traje dugo. U prodavnicama je skupo-od magneta od sedam dolara, do majica od 15 do 50 dolara, zavisi koliko si zainteresovan. Ručni rad u drvetu i nekoliko 100 dolara. Svakih nekoliko kilometara imaju benzinske pumpe. Uglavnom su vlasnici stranci. Benzin je 80 centi. Taksisti prevoze lokalni živalj motorima na dva točka. Tanzanit-vrijedni kamen za minđuše, manji nisam gledao-100 dolara. Pivo domaće u samoposluzi tri dolara. U svakoj prodavnici na ulazu je nevjerovatno obezbjeđenje. Oni su uniformisani, pristojni, ostali ko iz evropskih butika…Bogati imaju prizemne evropske kuće. Dobra kola, dosta radnika za održavanje ogromnih imanja. Stoke. Plantaže banana, kafe, čaja", opisuje Marjan.

"Pored puta veliki broj škola, privatnih i državnih. Djeca čista i uredna. Pojedina u uniformama. Djevojčice nose kecelje, momčići košulje i kravate. Pred jednom školom djeca trče za loptom napravljenom od krpa. Nije čak ni okrugla, jajasta je, vire zakrpe", dodaje naš sagovornik.

Slave danima kad se rodi žensko, nema razvoda, zavisti i ljubomore

Marjan nam otkriva zanimljive detalje o Africi. Svašta je vidio i naučio od mještana. Masai su treći po brojnosti narod u Tanzaniji i Keniji.

"Plemena koja smatraju da su nastali od lavova. Kao kod kralja životinja muški za stolom prvi jedu. Sve ostalo rade žene. Masai svoju ženu dijele sa prijateljem iz istog plemena istog godišta. To mu je čast. Ljubavnik zabija koplje pred kolibom dajući do znanja mužu da je u njegovoj postelji. Ako se rodi vanbračno dijete ono se voli i poštuje ko svoje. Kod Masaia nema zavisti, ljubomore i razvoda brakova. Slavi se danima kad se rodi ćerka. Roditelji za ćerku dobijaju ogroman miraz. Često u stoci. Ćerku udaju sa osam do devet godina, s tim da mladoženja odlučuje kad će je odvesti. Odmah ili kad još malo odraste. Masai može da ima koliko hoće žena. Vudu magijom se bore te žene za naklonost muža. Jedan od bogatijih ima 35 žena i 300 unučadi. Ima privatnu školu samo za svoju unučad. Da bi masai dječak postao muškarac nekad je morao da ubije lava. Danas mora pod nebom da preživi šest mjeseci hraneći se mlijekom i krvlju životinja koje čuva. Boja njihovih haljina pokazuje njihov status u plemenu", priča nam planinar.

Afrika je, zaključuje, prekrasna.

"Gradovi ko evropski sa bogatstvom i bijedom. Bijelci nedovoljno ostavili infrastrukture. Hoteli prostrani i čisti, konobari nesposobni, kuvari dobri, policija, muškarci i žene besprekorno čisti i uredni, uniformisani i bahati i kao ovi naši često kažnjavaju svoj narod. Turiste ne diraju", kaže Majran.

Visina ne čini planinu

Ne voli kad ga pitaju koje planine i vrhove je osvojio.

"Osvojio je ružna riječ. Uspeo sam se na mnoge i najveće planine Crne Gore od 2000 do 2500 mnv. Ljepota naših planina, rijeka, jezera, šuma je u mom srcu. Biokovo, Mosor u Hrvatskoj, jezerca u Albaniji. Triglav u Sloveniji, u Austriji Grossglokner. Ali samo da znate visina ne čini planinu", kaže Marjan.

Nada se odlasku na Kavkaz, na planinu Elbrus. Mašta o Materhornu.

Na šta je najviše ponosan?

"Gdje god odem predstavljam svoju zemlju i svoj grad. Idem svojim životnim putem sa šipkama u leđima i slomljenim stopalima. Četrdeset puta dao krv. Zasadio sa prijateljima preko 10.000 stabala. Naravno, kao volonter. Imam svojih 20 privatnih akcija godišnje, pri požarima, poplavama...Čistio sam planine, obale, more i podmorje. Najponosniji sam kad radim sa djecom, budućim planinarima. Učim ih kako se voli priroda i ponaša u njoj. To je moj najviši vrh života. Djeca su moj Mont Everest", zaključuje naš sagovornik.

