Podsjetimo, Čađenoviću, vozaču jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, određen je pritvor zbog sumnje da je bio dio logističke mreže koja je pripremala više terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora.

Mandić je juče, u emisiji Živa istina, najavio da će se Nikić oglasiti po ovom pitanju.

„Nikad nijesam čuo za ime Mihaila Čađenovića i tog čovjeka nijesam ni vidio, a kamoli da sam ga ja pomenuo. Prvo mi je stigla provjera da je vlasnik auta neka građevinska firma uz Podgorice, čiji je vlasnik neko iz Tuzi. Nijesam nikada decidno rekao da je to vozilo Andrije Mandića. To je pokazala moja druga provjera, a neću reći ko mi je to rekao. Evo pozdravljam crnogorsku vlast i premijera. Čovjek iz vaše policije mi je javio čije je vozilo i javiće mi uvijek, da me ne uhapsite i isporučite zlikovcima na Kosovu. Istina je samo ono što su građani čuli iz mojih usta, a ja nikoga nijesam optužio“, kazao je Nikić.

Dodao je i da nije potpisivao nikakva dokumenta u tužilaštvu.

„Ako je neko iz tužilaštva rekao da ima zvaničnu izjavu od Slavka Nikića, evo ja ga molim da pokaže kako izgleda ta moja izjava, gdje će se vidjeti da je davanju mog iskaza prisustvovao i neko iz Crne Gore i da na tom iskazu stoji moj potpis. Ako neko ima taj papir ja pristajem da sam krivac. Ako neko sve to radi, što radi u Crnoj Gori, a nema papira, neka razmisli dobro, jer je na kraju kolone za hapšenje i on“, naglasio je Nikić.

Kazao je i da nikada u životu nije vidio Eduarda Širokova i Vladimira Popova i da ne zna ko su te osobe, a da lice koje je sa Ananijom Ninom Nikićem bilo kod njega nije nijedna od te dvije osobe, koje se nalaze na potjernici Interpola.

„Nijedno ime, nijedno prezime, ni Nino Nikić ni taj čovjek nijesu pominjali. Nijesu pominjali nijednog političara ni partiju iz Crne Gore. Od mene, taj čovjek, nije tražio ništa konkretno, niti je izgovorio ništa konkretno. Možda je mislio da napravim miting ili demonstracije. A mogao je on da misli šta god hoće. Odmah sam im uskratio gostoprimstvo, jer ja to tako radim. Tako se zove istina“, rekao je Nikić.

Nikić navodi da nije posmatrao taj susret kao toliko bitan, pa nije zapamtio tačan datum kada su se sreli.

“Zaista nijesam smatrao bitnim da to pamtim. To bi trebalo da bude maj mjesec. Neka bude onako kako sam rekao, ne mogu da vam dam ništa preciznije“, objasnio je Nikić u intervju in4s.

On je ponovio da je auto kojim su Nino Nikić i „Lažni Rus“ došli kod njega bio „Reno Fluens“ crne boje, registarskih oznaka PG TE 508. "Znači, ne PG CG 870", zaključio je.