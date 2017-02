Branilac Miloša Marovića advokat Zdravko Begović kazao je da ja njegov branjenik krajem prošle godine podnio molbu Srbiji za dobijanje njihovog državljanstva budući da je on i prije pokretanja postupka, u kojem je pravosnazno osuđen, sa svojom porodicom zivio u Beogradu.

''S obzirom na to da je ispunjavao sve zakonske uslove, on je dobio krajem godine srpsko državljanstvo''- kazao je Begović i dodao da je njegov branjenik takođe tražio da svoju zatvorsku kaznu odsluži u Srbiji.

''Budući da je sada državljanin Srbije, on sada ima mogućnost da kaznu zatvora izdržava u Srbiji. To je stvar procedure, znači da po njegovom zahtjevu i molbi on može da izdržava kaznu u Srbiji''- objasnio je Begović.

''Tamo mu živi porodica i on je objektivno negdje privilegovan i tokom izdržavanja kazne mogao bi biti sa porodicom. Odluku o tome mislim da donosi Ministarstvo pravde, a posredstvom Višeg suda u Podgorici koji je donio kaznu''-dodao je on.

Begović smatra da se Marović odlučio na takav potez jer postoji mogućnost da kaznu izdržava u kućnom pritvoru.

''Postoji jedna procesna situacija dje je Krivični zakonik Srbije dozvoljava mogućnost da se kazna zatvora do godinu izdrzava u kućnom pritvoru i vjerovatno je to bio motiv. Moj branjenik je izabrao varijantu koja mu više odgovara jer mu tamo živi porodica''-objašnjava Begović.

Ukoliko Ministarstva pravde dvije zemlje izađu u susret, Marović će, kako je objasnio, biti u kućnom pritvoru u Beogradu godinu dana.

Begović je saopštio i da nema saznanja da će Svetozar Marović tražiti srpsko državljanstvo.

Marović je osuđen na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog učešća u malverzacijama prilikom preprodaje opštinskog zemljišta u mjestu Prijevor iznad Jaza.

Izrečena mu je presuda krajem jula nakon što je Viši sud prihvatio sporazum o priznanju krivice u ovom predmetu.

Prema nagodbi koja je potpisana 30. decembra prošle godine, tužilaštvo je prihvatilo Marovićevu ponudu da bude osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana i da državi plati novčani iznos od 380.000 eura.