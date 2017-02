Advokat i dugogodišnji tužilac Zoran Piperović ocjenuju u izjavi za Antenu M da je jučerašnja odluka vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da izda obavezujuće uputsvo specijalnom tužiocu Milivoju Katniću da poslanicima DF-a Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću ne treba određivati pritvor ukazuje na to da nije bilo koordinacije na relaciji Stanković-Katnić.

A kordinacija je morala da postoji, kaže Piperović i napominje - vrhovni komandant u ovoj priči je Stanković, što znači da je Katnić dužan da poštuje upustva od vrhovnog državnog tužioca:

„Takva praksa nije uobičajena, jer govori o disfunkciji između VDT i SDT, može laiku, a i stručnoj javnosti da izgleda da tu nije bilo koordinacije, a ja pretpostavljam da nije čim je ovakva odluka naknadno donešena, a ako nije to ne ukazuje na neke dobre stvari. Ukoliko jeste ne znam šta je motivisalo Stankovića da donese takvu odluku, u svakom slučaju može da je donese, legitimno je donio, to mu dozvoljavaju zakonske odredbe, i tu se stavlja tačka što se tiče priče o pritvoru. Mandić i Knežević u ovoj fazi neće ići na sud, tek kada bude podinuta optužnica, ukoliko do toga dođe. U svakom slućaju, za nekog ko je kao ja toliko godina proveo u Tužilaštvu poslije ovoga ostao je gorak ukus“, kazao je Piperović za Antenu M.

Piperović ističe i da su stvari od samog početka postavljene pogrešne, te da je zbog toga stvorena konfuzija u javnosti.

„Sve je da kažem gramatički postavljeno pogrešno od početka - od inicijative do onog što je uradio Administativni odbor. U ovoj priči mi je zasmetalo to što se riječ pritvor pominjala u inicijativi za skidanje imuniteta. ZKP ne poznaje da tužilac traži da se odredi pritvor, to radi jedino sud“, objasnio je Piperović.

Skupština Crne Gore skinula je juče imunitet funkcionerima DF-a Milanu Kneževiću i Andriji Mandiću.

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić tražio je skidanje imuniteta Mandiću i Kneževiću zbog, kako je obrazložio, krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, izvršenog putem podstrekavanja.

Jelena Ćetković