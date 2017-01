Nakon što je poskupljenja svih vrsta goriva, portal Antena M je istraživao da li će to dovesti do skoka cijena gradskog i međugradskog prevoza. Iz Privredne komore to u svakom slučaju ne isključuju, ali ono što smatraju izvjesnim je da će se to negativno odraziti na konkurentnost domaćih prevoznika. Prevoznici u putničkom saobraćaju kažu da, bar za sad, poskupljenja usluga neće biti.