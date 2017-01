„To istovremeno znači ne samo poboljšanje primarne proizvodnje u KAP-u, već i otvaranje određenog broja proizvodnih pogona koji će voditi ka proizvodnji poluproizvoda. Na taj način ćemo dobiti ne samo nekoga ko izvozi sirovinu, već nekoga ko izvozi i određeni broj poluproizvoda iz Crne Gore“, kazala je Sekulić.

Ona je danas sa vlasnikom kompanije Uniprom Veselinom Pejovićem i glavnim menadžerom u Uniprom KAP-u Nebojšom Dožićem obišla elektrolizu B, gdje je u toku remont, kao i restoran koji je u fazi rekonstrukcije, za potrebe radnika.

„Uniprom KAP je fabrika koja posluje na tržišnim principima, koja zapošljava veliki broj ljudi koji redovno primaju plate, za njih se redovno plaćaju porezi i doprinosi i, najzad, KAP ne zavisi od pomoći države koja ga ne subvencioniše za električnu energiju“, kazala je ministarka.

Ona je dodala da je od rukovodstva kompanije, ali i od samih zaposlenih, dobila uvjerenje da su njihovi uslovi za rad u protekle dvije godine znatno poboljšani.

„Plata u KAP-u je značajno veća od prosječne zarade u Crnoj Gori, svi porezi i doprinosi su izmireni, sve obaveze prema državi su izmirene. Uslovi zaposlenih u KAP-u, ne samo u smislu zaštite njihovog zdravlja, već i smislu svakodnevnih stvari koje su svakom radniku značajne, počev od novog restorana, preko zdravstvene zaštite, do zaštite na radu, su značajno poboljšani“, kazala je ministarka Sekulić.

Vlasnik Uniprom KAP-a, Veselin Pejović kazao je da je ta kompanija već potpisala ugovore sa dvije kompanije, i to za remont postojeće fabrike silumina, investicije vrijedne 6 miliona eura, i za novu fabriku bileta, investicije vrijedne oko 12 miliona eura.

„Dakle, plan je da sa ukupnom investicijom od oko 18 miliona eura u dogledno vrijeme završimo te dvije fabrike, kako ne bismo izvozili samo sirovinu, već krenuli i u realizaciju poluproizvoda ili, sa još jednom fazom, u realizaciju kompletnog proizvoda“, kazao je Pejović.

Otvaranje dvije nove fabrike, prema njegovim riječima, podrazuijeva i otvaranje novih radnih mjesta.

„Ove dvije nove fabrike bi trebalo da obezbijede između 300 i 400 novih radnih mjesta“, kazao je Pejović.

On je dodao da je oko 200 firmi povezano sa KAP-om, a da su dvije najveće kompanije sa kojima sarađuju Luka Bar i Montekargo iz Podgorice.

„Sadašnja proizvodnja u KAP-u je oko 3.200 tona mjesečno. Do avgusta planiramo da završimo remont Elektrolize B, tako da ćemo u avgustu imati proizvodnju od oko 5.200 tona mjesečno“, kazao je Pejović.

On je podsjetio ministarku Sekulić da je kompanija Uniprom, od ulaska u KAP, pa do marta 2016., kompletnu električnu energiju nabavljala od Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), a da od marta prošle do marta ove godine imaju sklopljen ugovor sa češkom kompanijom.

„Od jula 2014. do marta 2016. mi smo EPCG platili 55 miliona eura. Ugovor sa češkom kompanijom ističe u martu ove godine i po osnovu tog ugovora izvršićemo uvoz električne energije od oko 30 miliona eura“, kazao je Pejović.

On je naglasio da će se, nakon isteka ugovora, obratiti prvo EPCG u cilju nastavka ranije saradnje, a da će, ukoliko EPCG ne bude imala interesovanja za saradnju, ponovo ići na uvoz električne energije.

„Normalno bi bilo da devizna sredstva ostaju ovdje u Crnoj Gori, jer sa 30 miliona eura, koje sada dajemo za uvoz električne energije i tako pravimo odliv deviznih sredstava iz Crne Gore, možemo dobiti proizvod za izvoz 130 miliona eura“, zaključio je Pejović.