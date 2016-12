Početkom godine, rock fanove koji su još bili pod utiskom zbog smrti legendarnog vođe Motorheada Lemija Kilmistera, koji je umro od agresivne vrste raka 28. decembra 2015., šokirala je vijest o odlasku još jednog velikana.

Dejvid Bouvi preminuo je 10. januara izgubivši bitku s rakom jetre, nekoliko dana nakon izlaska njegovog posljedneg albuma "Blackstar", kojeg su oduševljeno dočekali i kritičari i publika.

Nekoliko dana kasnije, 18. januara usled komplikacija uzrokovanih upalom pluća i artritisom umro je pjevač i gitarista Eaglesa Glen Frej, koji je zajedno s Donom Henlijem apisao neke od najvećih rock hitova 70-tih godina, kao što su "Desperado" ili "Hotel California".

U martu je u 90. godini umro sir Džordž Martin, producent svih najvažnijih albuma Bitlsa.

Potom je 11. marta samoubistvo počinio klavijaturista Kit Emerson, član progresivnog rock trija Emerson, Lake i Palmer, koji je vrhunac slave doživio sredinom sedamdesetih godina, prenosi N1.

U aprilu je u 57. godini od predoziranja ljekovima umro Princ, superstar osamdesetih s albumom i filmom "Purple Rain", ali i jedan od najoriginalnijih autora rock muzike koji je na jedinstven način mešao razne stilove - od rocka i popa do funka, R&B-a i folka.

U oktobru je preminuo Pit Berns, vođa britanske dance-pop senzacije osamdesetih, najpoznatiji po hitu "You Spin Me Round (Like a Record)".

Jedan od najvećih kantautora Leonard Koen umro je 7. novombra u svojoj kući u Los Andjelesu u 82. godini. Kanadski pjesnik i pisac jevrejskih korijena ostaće uz Dilana zapamćen kao najbolji liričar rock i folk muzike.

U decembru je stigla vijest o smrti Rika Parfita, gitariste legendarnog britanskog benda Status Quo, a odmah potom i o odlasku jedne od najvećih pop zijvezda današnjice - Džordža Majkla koji je umro u 53. godini u svom domu.