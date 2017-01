Učenik završnog razreda srednje muzičke škole Vasa Pavić prošao je stroge audicije akademija „Royal College of Music“ i“Trinity Laban Conservatory of Music and Dance“ a zahtjevna komisija ustanovila je da je posrijedi ogroman umjetnički talenat.

Simo će se pridružiti vrsnim crnogorskim muzičarima koji osvajaju svijet klasike a za Antenu M kazao je da je oduvijek znao da će London biti sljedeća stanica za profesionalno usavršavanje. Dodaje da sada sve zavisi od eventualne finansijske pomoći države ili sponzora jer je život i školovanje u Londonu veoma skupo.

Đak generacije, košarkaš, talenat za matematiku, momak čiji je hobi brodomodelarstvo… na koncu se ipak odlučio za muzičku žicu. Dokaz da nije pogriješio je činjenica da se na trećerangiranom konzervatorijumu u svijetu izvedbom Bahovih i Betoevenovih djela kao i izvrsnim poznavanjem muzičke teorije izdvojio među 400 kandidata iz cijelog svijeta.

“Kad sam odlučio da se stručno muzički usavršavam,shvatio sam da će put biti veoma trnovit, posebno u našoj sredini. Ako se bavite umjetnošću, onda čovjek nema radno vrijeme , a samim tim ni odmor”, kazao nam je Simo.

Da li naša sredina razumije osamnaestogodišnjaka koji neprestano radi?

“Mišljenja sam da rijetko koji umjetnik nailazi baš na pravo razumijevanje okoline. Valjda zbog društvene nesvjesnosti nivoa moralnih vrijednosti i nerazlikovanja umjetnosti od kiča.”

I naš sagovornik se, kao svi koji teže karijeri u klasičnoj muzici, odrekao pregršt stvari bez koji njegovi vršnjaci ne mogu zamisliti svakodnevicu.

“Ipak, s obzirom na to da je sviranje ono u čemu ja uživam, ne gledam na to kao na odricanje već kao na ulaganje u konačni cilj, što naravno zahtijeva predani rad. Uvijek sam imao veoma veliku podršku od svoje porodice i smatram da je to ono na čemu se temelji uspjeh, kao i veliki posvećeni rad uz profesora koji takođe ima odricanja kako bih stigao do postignutog cilja”, ispričao je mladi pijanista za portal Antena M.

A cilj je za njega posve jasan. “Želim da postanem priznati umjetnik na polju muzike.”

Simo Šišević, koji je osnovnu školu završio u Baru a srednju školu upravo završava u Podgorici, u klasi profesorice Anke Asanović rano je pobrao uspjeh na evropskim pozornicama i prošao majstorske kurseve velikana ove umjetnosti.

Na pitanje da li su mu ti uspjesi i očekivanja ikada predstavljala teret jer svakog puta mora biti bolji i bolji ili je pak uvijek to doživljavao kao podsticaj za rad, navodi:

“Smatram da dosta realno gledam na uspjeh i neuspjeh. Vidim to relativnim. Moja očekivanja za naredni nastup ili takmičenje nisu bazirana na prethodnom rezultatu tako da se trudim da svaki novi zahtjev iznesem najbolje što mogu. Iskreno, nikada sebi nisam postavljao standarde bilo koje vrste.”

Crna Gora je mala država, s velikim brojem talenata, a relativno malim mogućnostima za razvijanje njihovog profesionalizma.

Mladi umjetnik mišljenja je da naša zemlja ne pruza velike mogućnosti za razvoj i afirmaciju mladih muzičara. “S obzirom na to da sam položio prijemne ispite na ovim akademijama u Londonu vrlo je vjerovatno, ukoliko uspijem da nađem sredstva za finansiranje školovanja, da ću tamo nastaviti studije.”

Navodi da se u suštini teško živi od umjetnosti bilo gdje. Zbog obezbjeđivanje egzistencije, mnogi klasični muzičari krenuli su na stranu komercijalizacije, potvrđuje i nas sagovornik.

“I klasičnu muziku u svakom smislu treba približiti narodu ali komercijalizacija nije adekvatan način. Kič je kod nas zamijenio funkciju umjetnosti. Glavni uzrok toga je nagli pad moralnih vrijednosti i pokušaji rapidnog profita tokom teških godina.”

Zaključuje da bi svoj uspjeh u budućnosti iskoristio upravo da pomogne pri muzičkom osviješćivanju i vrjednovanju rada i uspjeha svih ljudi koji to istinski zaslužuju.