Pažnju javnosti plijenila je Beyonce koja se prvi put pojavila u javnosti otkako je najavila da ona i njen suprug Jay-Z očekuju blizance.

Iako se Beyonce potrudila da svi uoče njen stomak tako što se gotovo gola pojavila na sceni i šokirala javnost, kući je otišla sa samo dvije Grammy nagrade, dok je njena glavna konkurentkinja Adele osvojila čak pet Grammy nagrada.

Ipak, Adele je svoj album posvetila ovoj slavnoj pjevačici, čak i polomila trofej da bi dio dala koleginici,te u govoru otkrila da se nedavno u tajnosti udala za Simona Koneckija sa kojim ima dijete.

Na dodjeli nagrada nastupili su i: Katy Perry, Lady Gaga, The Weeknd, Bruno Mars, Adele, Demi Lovato, Chance the Rapper, A Tribe Called Quest, Carrie Underwood, Alicia Keys i Sturgill Simpson.

Pjesma godine

Adele Hello

Snimak godine

Adele Hello

Album godine

Adele, 25

Najbolji novi muzičar

Chance the Rapper

Najbolja solo izvedba

Adele Hello

Najbolja izvedba pop dua/grupe

Twenty One Pilots Stressed Out

Najbolji pop vokal na albumu

Adele, 25

Najbolja dance snimka

The Chainsmokers Don't Let Me Down (feat. Daya)

Najbolji dance/elektronski album

Flume, Skin

Najbolja rock izvedba

David Bowie Blackstar

Najbolja metal izvedba

Megadeath Dystopia

Najbolja rock pjesma

David Bowie Blackstar

Najbolji rock album

Cage the Elephant Tell Me I'm Pretty

Najbolji album alternativne muzike

David Bowie Blackstar

Najbolja R&B izvedba

Solange Cranes in the Sky

Najbolja R&B pjesma

Maxwell Lake by the Ocean

Najbolji album savremene muzike

Beyoncé Lemonade

Najbolji R&B album

Lalah Hathaway Lalah Hathaway Live

Najbolja rap izvedba

Chance the Rapper No Problem (feat. Lil Wayne & 2 Chainz)

Najbolja rap pjesma

Drake Hotline Bling

Najbolja rap izvedba

Drake Hotline Bling

Najbolji rap album

Chance the Rapper Coloring Book