Lejdi Gaga imala je nezaboravan nastup na poluvremenu Super bola, finala šampionata u američkom fudbalu. Ona je počela na stadionu sa patriotskom najavom "God Bless America" i "This Land Is Your Land" u kristalnom bodiju, prenosi MTV.

Time je popularna pjevačica napravila komercijalni spektakl, ali i poslala snažnu političku poruku predsjedniku Donaldu Trampu, jer pjesmu "This Land is Your Land", što znači "Ova zemlja je i tvoja" ovih dana pjevaju građani na masovnim protestima protiv Trampa.

Uslijedio je omaž pjesmama sa albuma Born This Way, "Edge of Glory", a potom je pevala i "Poker Face" nad publikom nastavljajući da leti kao akrobata da bi konačno zauzela svoje mjesto na bini, navodi MTV.rs.

Pridružilo joj se nekoliko igrača pa su nastavili šou, a Gaga je potom izvela ozbiljnu koreografiju za "Born This Way" i to ispratila saradnjom sa Bijonse iz 2009. godine - "Telephone".

Potom se vratila dalekim počecima i otpevala svoj debi hit "Just Dance". Nakon nekoliko starih hitova došao je na red album “Joanne”, pa je sela za klavir i svirala "A Million Reasons", međutim ubrzo je prešla na nešto življe i brže - "Bad Romance" za veliko finale.

Vatrometi su je pratili na srebrnim stepenicama kada je završavala nastup, što je imalo sjajan efekat za kraj.

Cjelokupni nastup možete pogledati ovdje.

Izvor: MTV, N1