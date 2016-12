„Pripremamo se za samostalan nastup i to je trenutno najrealnija opcija. Mislim da je to pravi put pa kakav god bude rezultat.

Ostavićemo otvorenu opciju za koalicioni nastup, ali isključivo sa strankama koje su nam programski bliske. Što se tiče jedinstvene opozicione liste, to iz mog ugla nije realno i URA neće ići u predizbornu koaliciju sa Demokratskim frontom“, kazao je Milošević.

Upitan koje stranke vidi kao programski bliske, Milošević kaže da su to SDP i Demokrate.

„Mi se spremamo za izbore, ali ukoliko cjelokupna opozicija bude bojkotovala izbore i mi ćemo, nećemo to remetiti, ali samo u toj opciji ako svi bojkotuju. Mi nemamo nikakav zvaničan razgovor na lokalnom nivou niti o bojkotu niti o bilo čemu drugom, to je bitno naglasiti“, dodao je on.

Opozicija u Nikšiću, kako kaže Milošević, mora imati strategiju kako da se ponaša.

„Da ne čekamo da prođu izbori pa da kad vidimo rezultate da kažemo, e sad ih ne priznajemo. Ja sam za to da se prati situacija, pa ako se primijeti na sami dan izbora da ima zloupotreba, odmah treba prekinuti izbore“, kaže Milošević.

Naglašava da treba pratiti i kako će se završiti priča o formiranju vlasti u Kotoru i Budvi.

„Mi u Nikšiću imamo snagu i to ćemo pokazati i kroz kampanju“, uvjeren je on.