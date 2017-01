U intervjuu agenciji Beta Dačić je rekao da Srbija nikome neće dozvoliti da je ponižava.

"Ja jedva čekam kada će se pojaviti u međunarodnim organizacijama neki stav koji je važan za Makedoniju, za Crnu Goru, pa ćemo da vidimo kako će se Srbija postaviti", rekao je Dačić.

Priznanje Kosova i podrška njegovom članstvu u UNESCO-u, po Dačićevim riječima, opterećuju odnose Srbije sa susjedima, ali to ne znači da će Srbija nešto bilateralno preduzimati protiv tih zemalja.

"Ja ne govorim da ćemo mi sada nešto da preduzimamo protiv Crne Gore ili Makedonije ili Hrvatske ili bilo kog drugog, ja samo govorim o našem odnosu prema njihovim zahtjevima kada oni budu na dnevnom redu, a inače o našim bilateralnim odnosima, to nikakve veze nema. Riječ je o našem teritorijalnom integritetu. Zamislite sada kad bi Srbi u Crnoj Gori jednostavno proglasili otcjepljenje... U čemu je razlika? Albanaca je procentualno manje u Srbiji", rekao je Dačić.

On je dodao da Srbija želi da se "pitanje Kosova reši trajno, ali samo dogovorom".

Poštujem Crnu Goru, ali...

Govoreći o odnosima u regionu Dačić je rekao da ima dosta problema koji su "sakriveni pod tepih i jednostavno čekaju na eksploziju, što nije dobro".

Šef srpske diplomatije je istakao i da će Srbija imati konstruktivnu odluku, te da je njihova politika mira, stabilnosti, pomirenja i jačanja povjerenja u regionu.

"Poštujem i volim Crnu Goru, ali njihovi politički stavovi u odnosu na naše nacionalne i državne interese su za nas bili veoma težak šamar i mi nećemo sigurno zaoštravati odnose sa Crnom Gorom, želimo najbolje odnose sa njima, to je nama najbliža država, ali znate šta, ako oni stalno glasaju protiv srpskih interesa kad je u pitanju za nas najvažnija stvar teritorijalnog integriteta i suvereniteta, onda ne vidim nijedan razlog da Srbija glasa za nešto što je interes Crne Gore", kazao je on.

Dačić je rekao da nije reč o osveti, već o "reciprocitetu u spoljnoj politici" i da "Crna Gora je u odnosu na Srbiju isto kao i Papua Nova Gvineja".

"Šta sad? Crna Gora je glasala za prijem Kosova i sad mi da kažemo ako ste glasali, je l` da. Slobodno vi nastavite da glasate protiv nas, a mi vas i dalje volimo. Pa ne mogu da kažem da ih volim kao što sam ih volio. Ne mogu, jer bih pljunuo na sebe. Isto kao što oni ne daju na sebe, ne dam ni ja. A što se tiče Srba, kada bismo mi tražili reciprocitet koliko Crnogoraca ima u Srbiji na funkcijama i u državnim organima, pa Crnogorcima ništa ne bi ostalo dolje", rekao je Dačić.

"Udarili smo Grcima šamar zbog Makedonije, mi smo budale"

Dačič je rekao da se isto odnosi i na Makedoniju i da je Srbija pogriješila što je tu zemlju priznala pod njenim ustavnim imenom, jer ona priznala Kosovo.

"Srbija je napravila veliku grešku zbog toga. Cela Evropa i svet koriste naziv Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, a mi smo našoj braći Grcima udarili šamar i sad očekujemo od Grka da oni ne priznaju Kosovo, a

Makedoniju smo priznali vrijeđajući Grke, a oni (Makedonci) uvijek glasaju za Kosovo. Ja moram da kažem da smo budale. Evo, upotrijebiću nediplomatski izraz", rekao je Dačić.

On je rekao da će Beograd u bilateralnim odnosima sa Skopljem upotrebljavati ustavno ime, ali da će mulilataealno koristiti ime koje se upotrebljava u EU i UN - BJRM.

"Sada ćete vi da kažete da je to osveta. Nije to osveta, to je odgovorna državna i nacionalna politika. Nije Srbija otirač svakom da može da se sa nama igra. Mi nikome ne dozvoljavamo da nas ponižava. Ako nekome nijesu važne naše crkve i manastiri na Kosovu i Metohiji, koji su zapaljeni i koji su uništeni, i to nije dovoljno da neko bude bar uzdržan o pitanju UNESCO-a, onda ja moram da postavim pitanje suštine naših odnosa", rekao je Dačić.