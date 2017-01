Kineska kompanija CRBC, glavni izvođač radova na prioritetnoj dionici auto-puta Bar –Boljare je do kraja prošle godine izvela radove vrijedne 171,2 miliona eura, odnosno 21 odsto od ugovorene vrijednosti za projektovanje i izgradnju te dionice, saopštio je ministar saobraćaja Osman Nurković u intervjuu Pobjedi.

Tokom 2015. izvođaču radova smo isplatili, kazao je, dvije rate avansa od 161,9 miliona, što je do sada CRBC u cjelosti utrošio, a do kraja budžetske 2016. godine isplaćeno im je još 9,3 miliona. On smatra da je najvažnije da se prilikom izgradnje poštuju svi standardi, kako evropski, tako i domaći.

- Kao investitori veoma smo zahtjevni, zato odobravanje pojedinih segmenata ponekad traje malo duže, ali zahtijeva se veoma velika posvećenost i visok stepen odgovornosti. S obzirom na to da je riječ o izvođaču koji dolazi sa drugog tržišta, do sada je bilo evidentno nepoznavanje određenih evropskih standarda i propisa, ali to nije restriktivni faktor i nešto što usporava realizaciju projekta - tvrdi Nurković, ističući da je CRBC jedan od vodećih svjetskih izvođača, koji će sigurno uraditi dobar posao i opravdati povjerenje.