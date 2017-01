Predsjednik Vlade Duško Marković poručuje da bi proces ratifikacije Protokola o članstvu u NATO trebalo da bude završen do kraja marta ove godine i da ne vidi bilo kakve izazove u narednih nekoliko mjeseci, ni kada je riječ o Protokolu, ni u potvrđivanju te odluke u parlamentu.

“Članstvo u NATO biće još jedan civilizacijski iskorak i nakon obnove nezavisnosti drugi najvažniji događaj u novijoj crnogorskoj istoriji. To će biti nova prilika za sve u Crnoj Gori: za pojedince, partije, različite društvene grupe, za privrednike i stvaraoce svih profila, da razviju svoje potencijale na najvišem mogućem nivou”, kazao je premijer Marković u intervjuu za Dnevne novine.

Posljednjih dana, istakao je Marković, sa visokih zvaničnih adresa u Moskvi stižu razumne poruke o potrebi obnavljanja saradnje Rusije i NATO saveza. “Mi vrlo pažljivo registrujemo te poruke, sa uvjerenjem da će približavanje na globalnoj sceni veoma povoljno uticati i na to da Rusija na pravilan način tumači želju Crne Gore da se pridruži Alijansi”, kazao je on, prenosi CdM.

Premijer ističe da će najveći izazov u ovoj, ali i narednim godinama, biti uspostavljanje dijaloga o svim pitanjima u kojima se razlikujemo, stabilizovanje javnih finansija i zaustavljanje rasta javnog duga, kako bi se ostvario ključni cilj ove Vlade: unapređenje životnog standarda svakog pojedinca i svake porodice u Crnoj Gori.

“Najveći izazov u ovoj, ali rekao bih, i u narednim godinama, biće uspostavljanje dijaloga o svim pitanjima u kojima se razlikujemo. Dijalog, a ne konfrontacija, razumijevanje a ne distanca. To nam treba da bismo naše resurse i potencijale valorizovali na pravi način i tako život u Crnoj Gori učinili boljim za sve.

Ukoliko na tom planu zaista ostvarimo napredak, uvjeren sam da ćemo lakše savladati i naš takođe ozbiljan izazov u ovoj godini, a to je stabilizovanje javnih finansija i zaustavljanje rasta javnog duga, uz očuvanu razvojnu komponentu. To je preduslov da ostvarimo i ključni cilj ove Vlade: unapređenje životnog standarda svakog pojedinca i svake porodice u Crnoj Gori.

Na godišnjoj pres konferenciji, Marković je poručio da će novi parlamentarni izbori biti redovni izbori 2020. i da, kako je rekao, neće pristati na ucjene.

“Nerado govorim o opoziciji i njenim potezima jer u kontinuitetu njihovo ponašanje karakteriše odsustvo elementarne logike i dodira sa realnošću. Najslikovitije to potvrđuje njihov zahtjev za ponavljanje parlamentarnih izbora. Vjerujem da su i opozicioni lideri potpuno svjesni besmislenosti takvog zahtjeva.

Ako takvi ultimatumi dolaze od onih opozicionih partija koje ste pomenuli u Vašem pitanju, onda je besmisao još veći! Jer, riječ je o partijama koje su na izborima zavrijedile skromnu podršku birača, dobile su svega po nekoliko poslaničkih mandata i svakom razumnom je nejasno odakle crpe kapacitet za ucjenjivanje parlamentarne većine…

Jedino donekle logično objašnjenje bilo bi da nastupaju u ime Demokratskog fronta, ali nijesam registrovao da su dobili takav mandat od lidera DF-a, kao što i ne vjerujem da su ih birači ovlastili da skromne mandate stave na raspolaganje DF-u. Ako su na to spremni i ako su tako odlučili, onda je još manje razloga da razgovaramo o ponavljanju izbora jer je upravo DF sve uradio na oktobarskim izborima da poništi Crnu Goru na najgrublji i najprimitivniji način do sada”.

Pokušaj terorističkog akta dobiće epilog na sudu

“Naporno smo radili prethodnih godina da bismo obezbijedili nezavisnost i profesionalnost pravosuđa, stoga vjerujem da će tužilačka istraga biti zaokružena na pravno valjan i utemeljen način, koji će dovesti i do pravosnažne sudske odluke. Upravo crnogorska vlast ima najveći interes da se ovaj slučaj što prije rasvijetli do kraja. Ali, od brzine je važnije da imamo kvalitetno odrađen slučaj, kako krajnji sudski ishod ne bi ostavljao nikakve sumnje”, zaključio je Marković.