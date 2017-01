Nadam se da će Protokol biti odobren u punom kapacitetu Senata u narednih nekoliko nedjelja. Ako se to ne dogodi prije 20. januara, imam svoje sumnje da će to biti prioritet nove administracije, kaže u intervjuu Pobjedi profesor na američkom Univerzitetu Džons Hopkins i ekspert za Balkan Danijel Server.

Ističe da će ove godine Crna Gora biti nagrađena za hrabrost i upornost.

Server je odgovorio na pitaje možemo li očekivati ratifikaciju Protokola Crne Gore sa Alijansom u američkom Kongresu u januaru, te da da li vidi neke prepreke u tom procesu.

"Ja zaista ne znam. Stiče se utisak da ne postoji stvarna opozicija, ali Senat ima mnogo toga na dnevnom redu. Nadam se da će Protokol brzo biti prijavljen iz komisije i odobren u punom kapacitetu Senata u narednih nekoliko nedjelja. Ako se to ne dogodi prije 20. januara, imam svoje sumnje da će to biti prioritet nove administracije. Onda će biti do ključnih senatora da odrade taj potez, što mislim i da žele da urade, kako bi poslali nedvosmisleni signal potpune posvećenosti Alijansi, što je ujedno i poruka i Donaldu Trampu i Vladimiru Putinu", rekao je Server.

Odnosi između SAD i Rusije su veoma komplikovani u ovom trenutku. Otvara se pitanje može li ova situacija uticati na ratifikaciju Protokola i ulazak Crne Gore u NATO.

"Mislim da niko u Kongresu ne želi da uspori ratifikaciju zbog ruskog protivljenja, ali ostaje da se vidi šta će nova administracija učiniti. Nadam se da će željeti da pošalju Rusima vrlo jasan signal da vrata NATO-a ostaju otvorena za one koji su kvalifikovani i koji žele da uđu. Evropa - cjelovita i slobodna (što znači, između ostalog i dobrovoljno pridruživanje Alijansi) je dobra ideja", smatra Server.