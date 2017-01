Uz to ide i vraćanje dominantno srpskog predznaka Crnoj Gori.

Govoreći o BiH, Dodik ocjenjuje da je to neodrživa zemlja.

“Ona više nije ni jadna, nikakva, već je neodrživa. Tamo ne prolaze dobro ni Srbi, ni Hrvati, a ni sami Bošnjaci. Srbi i RS će bez oklijevanja uspostaviti sve svoje zahtjeve koji joj pripadaju u skladu s Dejtonskim sporazumom”.

Na pitanje najavljuje li to neku ofanzivu u 2017., Dodik odgovara potvrdno i precizira kako planira “političku ofanzivu, koja podrazumeva uvažavanje realnosti. Sigurno ćemo raditi na novom pozicioniranju RS i na unutrašnjem i na globalnom planu. Ako ne bude razumevanja za dogovor u BiH, mi nemamo razloga da ostajemo u njoj”.

Predsjednik RS ne krije šta je državni okvir kojem strijemi.

“Evo, postoji jedna sjajna ideja o kojoj smo nedavno mogli da čitamo, a to je da se RS izdvoji i napravi zajednicu sa Srbijom, i to zajedno sa četiri opštine Kosova. Uz to ide i vraćanje dominantno srpskog predznaka Crnoj Gori. To sve bi nam dalo dugoročno rešenje za stabilnost Balkana.

Dodik ne vjeruje da će kao funkcioner dočekati novu mapu Balkana, ali smatra da će doživjeti njenu realizaciju.