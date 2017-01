Ideja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da ta zemlja napravi zajednicu sa Srbijom, zajedno sa četiri opštine Kosova, a da uz to ide i vraćanje dominantno srpskog predznaka Crnoj Gori je sama po sebi nerealna, rekao je za Pobjedu analitičar iz Beograda Dušan Janjić.

Predsjednik RS je, između ostalog kazao i da je Bosna i Hercegovina neodrživa zemlja.

Komentarišući sve njegove ocjene, Janjić je prije svega istakao da je ovo prvi put da je Dodik saopštio ove ideje javno.

“Zašto je u ovom momentu riješio da krene (sa tom idejom)? Pretpostavljam da je to jedno pogrešno nerazumijevanje trenutne globalne političke situacije. On nije jedini koji ne razumije šta se dešava, zapravo, sa krajem rata u Siriji. Ne razumije odnose između Rusije, ostatka svijeta, a pogotovo ima potpuno pogrešnu predstavu o tome šta će raditi novoizabrani predsjednik Amerike Tramp. To je jedan potpuni promašaj intelektualni, koji karakteriše sve ove velikoetnički orijentisane ljude”, rekao je Janjić.

On kaže da pretpostavlja da je Dodik za ovu ideju našao inspiraciju i u tome što su se pojavile interpretacije kako navodno Putin podržava prekrajanje Balkana i stvaranje neke velike Srbije, koja bi kasnije prikačila i Crnu Goru i djelove Bosne i Hercegovine.

“To je sve priprema za nešto što se očekuje da on uradi, a to je sazivanje referenduma o otcjepljenju RS od BiH”, kazao je on.

Janjić ističe da će Dodik snositi najveći rizik od posljedica za iznošenje i realizovanje njegove ideje.

On kaže da se ne zavaravamo, jer Amerika neće prepustiti Balkan Rusiji.

Analitičar kaže i da narednih dana možemo očekivati žestoke odgovore na Dodikove izjave. Zašto ne, kaže, i od Evropske unije koja ,,itekako razmišlja o tome da se uspori proces razgovora sa Beogradom ukoliko podrži RS“.

“Razmišlja se i o ekonomskim sankcijama, a bogami u NATO-u postoji i plan ako treba oružane intervencije u samoj RS ukoliko bi Dodik pozvao na referendum za otcjepljenje”, kazao je Janjić.

Iako je Dodikovu ideju o stvaranju ,,velike Srbije“ ocijenio nerealnom, analitičar kaže da je opasna.

“Puno je ljudi u teškoj ekonomsko-socijalnoj situaciji, ideološki potpuno sluđeni oko budućnosti i Srbije i regiona. Puno je ekstremizma. Jako je lako zapaliti tu vatru i etničkog ekstremizma, pa ako i treba i oružanih sukoba za to. Ti sukobi se mogu preliti u opšti rat”, rekao je on.

Dodik, kaže Janjić, polako ulazi u domen politike koja provocira narušavanje mira i oružane sukobe, a prije svega ,,želi, zbog svog lično nesređenog statusa i odnosima sa Amerikom i Evropskom unijom, zbog lične ugroženosti njegovog uticaja u RS da zapravo nas posvađa, i Srbiju i Srbe ponovo sa Zapadom“.