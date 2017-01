„Boldrini je ocijenila veoma pozitivnom dinamiku i kvalitet ispunjenja evropskih obaveza, i naglasila da će kroz složeni pregovarački proces i usvajanje temeljnih vrijednosti na kojima počiva Evropska unija, Crna Gora imati priliku da dodatno osnaži svoje kapacitete“, kaže se u saopštenju.

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je istakao:

“Imao sam priliku da razgovaram o tome sa predsjednicom Donjeg doma gospođom Boldrini. Vrlo interesantan razgovor, ako imamo u vidu kako u Italiji gledaju na budućnost EU i na Crnu Goru. Drago mi je da je Crna Gora prepoznata u svojim naporima da bude potpuno privržena vrijednostima zapadnih demokratija i vrijednostima razvijenog svijeta. Uostalom to su naši građani pokazali na izborima 2016."

“Ukazao sam i na to da smo na putu ka EU uradili mnogo i siguran sam da ovo što nas očekuje u narednih nekoliko mjeseci, to da postanemo članica NATO, naravno da će doprinijeti da postanemo i prva sljedeća članica EU,” istakao je Brajović.

“Italija je naš susjed, geografija nas na to upućuje ali i tradicionalno, dobri geografsko-istorijski odnosi. Važno je napomenuti da je ove godine Italija nestalni član Savjeta bezbjednosti, a u novembru će predsjedavati Savjetom. Takođe u Italiji će se ove godine održati nastavak Berlinskog procesa, što je važno za Crnu Goru i za zemlje Zapadnog Balkana. Moram da ukažem i na to da će 2018. i to u godini kada će kod nas biti održani Predsjednički i najveći dio lokalnih izbora, Italija predsjedavati OEBS-om. Siguran sam da će naša saradnja samo biti jača," rekao je Brajović.