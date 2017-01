Odluka o tome će, smatra, biti donešena u parlamentu, a priče o referendumu ili neutralnosti su besmislene. Odnosi s Rusijom će se, siguran je on, potpuno promijeniti kada Crna Gora postane punopravna članica Alijanse, a mitropolit SPC Amfilohije će, kako se odluka o NATO-u bude primicala, ''dati gas'' u bavljenju politikom. Predsjendiku DPS-a Milu Đukanoviću predložiće da se na predsjedničkim izborima kandiduje za prvog čovjeka države.

Ulazak Crne Gore u NATO definitivno je pozicioniranje Crne Gore na svjetskoj mapi, a značiće i izmjenu našeg ekonomskog , političkog i bezbjednosnog profila, kazao je crnogorski predsjednik Filip Vujanović u emisiji ''Živa istina''.

''To će značiti jednostavno i pripadanje jednom prostoru kojem Crna Gora prirodno pripada, jer je na prostoru Jadrana i Mediterana''- kazao je on i dodao da je članstvo u NATO samo vjetar u leđa našem putu ka članstvu u EU.

Vujanović ocjenjuje da glasanje u našem Parlamentu treba da se desi odmah nakon što posljednja zemlja članica, od šest preostalih, ratifikuje Protokol.

''Apsolutno smatram da to treba da učinimo odmah. I sam premijer je u svom ekspozeu saopštio da će zakazivanje sjednice tražiti odmah nakon posljednje ratifikacije''- kazao je Vujanović i saopštio da to znači da je ideja o referendumu na kojem bi se odlučivalo o članstvu u NATO, otpala.

''Mislim da u ovim vremenima, kada je Crna Gora postala prostor neslaganja NATO-a i Rusije, taj referendum ne bi bio održan u potpuno demokratskim uslovima i bez rizika. Mislim da Crnoj Gori takav referendum ne treba. On bi samo pojačao tenzije, političke podjele bi dobile na težini, tako da to ne bi bio referendum za i protiv referenduma za NATO, već referendum za i protiv državne politike''- kazao je predsjednik države.

Nezadovoljstvo protivnika biće iskazano, ali bez rizika po državu, Rusi više ne mogu učiniti ništa da se referendum o NATO dogodi

Teško je, kaže, prognozirati kakve će reperkusije imati i da li će izazvati oštre reakcije protivnika glasanje u parlamentu o članstvu Crne Gore u NATO.

''Mislim da će to nezadovoljstvo biti na neki način iskazano, ali, isto tako mislim da kad se to jednom završi u Parlamentu to je gotova stvar i to iskazivanje nezadovoljstva neće imati nekog značaja. Ne bi bilo neočekivano da izraz nezadovoljstva bude izlazak na ulice, ali, vi imate takve situacije i protivnike NATO-a i u državama koje su članice Alijanse''- kazao je Vujanović i dodao da ne misli da protesti, ukoliko ih bude, ne mogu biti takvi da ugroze funkcionisanje države.

''Taj element nezadovoljstva ne može biti rizičan i ja ne očekujem da ulazak u NATO može da napravi bilo šta što Crnu Goru može da napravi u bilo kom smislu nestabilnom''- ocijenio je Vujanović.

''Ja ne vidim šta bi mogla Rusija da uradi ovdje da se ovdje referendum dogodi. To je naše suvereno pravo, o tome odlučuje Crna Gora, o tome odlučuje parlament. A ja ne vidim nijednu mogućnost da naš parlament donese odluku o referendumu''- ocijenio je on i dodao da ne shvata bukvalno rusku ambiciju i poruku da će učiniti sve da Crna Gora ne uđe u NATO.

Ne misli da bi jedna od opcija mogla da bude i izazivanje nemira u Crnoj Gori koji bi rezultirali referendumom.

''Ja mislim da će se stav Rusije i odnos Rusije prema Crnoj Gori promijeniti našim ulaskom u NATO. Tada ćemo nastaviti da razvijamo odnose baš onako kako je ruski predsjednik Vladimir Putin i kazao nedavno, na temelju tradicionalnih odnosa koji traju već stotinama godina. Mislim da ćemo nakon toga i potpisati neke sporazume koji već dugo čekaju potpisivanje i koji su pokazatelj da se u Rusiji čeka ishod. Mislim da nema potrebe da se čeka, jer se zna da ćemo uskoro biti punopravna članica''- kazao je Vujanović.

Vujanović kaže i da je, na osnovu kontakata sa čelnim ljudima Rusije, uvjeren da je Crna Gora kolaterala neslaganja velikih sila Rusije i NATO-a.

''Nije bila Rusija zadovljna ni kad smo počinjali naš proces pristupanja EU, a znalo se da će to ići dobrom dinamikom. I pristupanje EU je bilo nešto što nije entuzijastično prihvaćeno od Rusije, ali kad je taj proces počeo, Rusija je saopštila da razumije naš stav i da podržava naš put. Treba samo biti strpljiv i kada je u pitanju NATO. Treba biti obazriv, treba biti oprezan, ali ne treba državnu politiku bazirati na takvim negativnim stavovima, niti mislim da ih treba komentarisati''- saopštio je prvi čovjek Crne Gore.

Takođe smatra da je priča o neutralnosti besmislena.

''Nema to nikakvog smisla. Mislim da je apsolutno nemoguće da se promoviše nešto što nema veze sa realnošću''- ocijenio je on.

Nije tajna koga su Rusi željeli za vlast u Crnoj Gori

Niko, kazao je Vujanović ne spori šta je Rusija željela u oktobru.

''Niko ne može da spori da Rusija na ovim izborima nije imala favorite, i da to nije bila vladajuća koalicija. Ko god objektivno posmatra, pa i da nema sve informacije, znaće koga je Rusija željala kao novu vlast u Crnoj Gori. To je sasvim očigledno i ti instrumenti podrške su bili svima vidljivi. Međutim, izbori su se završili i ruski premijer je poslao među prvima čestitku novoj vlasti. I stvari idu u tom pravcu da ta vrsta naklonosti i navijanja više nemaju nikakvu ulogu.''

Rusija neće učiniti ništa, smatra on, što bi moglo da ugrozi stabilnost Crne Gore.

''Rusija zna da je Crna Gora država koja je ponosna na tradicionalno prijateljstvo sa Rusijom, Rusija zna da, kada se završi proces prijema Crne Gore u NATO, mi nijesmo tamo da bi bili protiv Rusije'', saopštio je Vujanović.

Crna Gora nije u najdubljoj krizi od obnove nezavisnosti

''Mislim da smo imali izbore koji su održani po modelu koji je bio krupan korak naprijed, od elektronske identifikacije, Vlade izbornog povjerenja, nikad većeg broja posmatrača, visoke izlaznosti i potpisanih svih zapisnika sa izbornih mjesta, pa do priznavanja izbora od svih relevantnih institucija, domaćih i stranih. Ne vidim po čemu bi sve to bilo sporno'', ocijenio je on.

Bez obzira na sve što se tokom izbornog dana dešavalo (hapšenja zbog planiranih terorističkih napada), on je protekao, kaže, u demokratskoj atmosferi.

''Naravno da sve to što se dešavalo nije bilo uobičajeno ni prijatno, ali, vi biste onda mogli na taj način svuda i sve izbore da poništite. Da se u danu izbora dešava neka priprema neke terorističke aktivnosti koja izaziva hapšenje i da vam to bude argument za poništavanje izbora - ja ne doživljavam to kao razlog nezadovoljstva koje je argumentovano i utemeljeno'', kazao je on.

Ipak smatra da puna demokratija podrazumijeva puni parlament.

''Bilo bi jako dobro da je opozicija u parlamentu i da tamo zastupa svoje ciljeve i stavove, ali, većina fuknkcioniše'', saopštio je Vujanović.

Upitan da li bi, da je u prilici da on odlučuje o zahtjevu opozicije da parlamentarni izbori budu održani istovremeno kad i predsjednički, izašao u suret takvom apelu, Vujanović je kratko odgovorio.

''Ne. Ovi izbori su se desili, završili su se i to je nešto što je konačno verifikovano od svih međunarodnih subjekata. Ne možemo praviti u dvije godine prekid koji bi značio usporavanje i zaustavljanje tih integracija''- saopštio je prvi čovjek države.

''Faktor inostranosti'' biće prisutan i na predstojećim lokalnim i predsjedničkim izborima

Vujanović smatra i da fakot inostranosti, koji je bio prisutan na parlamentarnim, neće potpuno izostati i na predstojećim lokalnim, ali i predsjedničkim izborima u Crnoj Gori.

''Ne mislim da će prestati u potpunosti, da će nestati kao presiječen kao nožem, to je nemoguće. Uvijek ćete imati subjekata iz Rusije, kako političkih, tako i nepolitičkih, koji će pokušavati da utiču na crnogorsku političku scenu i nećemo mi biti oslobođeni te vrste neprijatnosti.

Ali, ona će biti sve slabija i neće imati podršku zvanične Rusije. Ja ponavljam da, kada su u pitanju odnosi s Rusijom, treba samo imati strpljenja, sve će biti drugačije kad postanemo punopravna članica NATO-a.

Zašto bi Rusija držala Crnu Goru i tretirala Crnu Goru drugačije od, recimo, Grčke ili Slovenije? Pominjem baš te dvije zemlje jer je jedna zemlja punog pravoslavlja, druga zemlja bivše SFRJ, a obje su članice NATO-a. Zašto ne bi održavala i bliske odnose sa nama kad imamo tri vijeka dobre tradicije. Ima, naravno i onih koji nijesu došli sa dobrom namjerom i biće ih'', kazao je Vujanović.

Bojkot neće dovesti do ponavljanja izbora

Vujanović ne misli da bojkot opozicije može da bude veći, trajniji problem.

''Ja ne mislim da to može da bude problem koji će, u bilo kom smislu, učiniti ozbiljnim razmišljanje o ponavljanju izbora. Ne mogu samo ponavljanje izbora da uklopim u priznavanje rezultata izbora.

Ako vi ne priznate izbore, to znači da vi smatrate da je taj izborni dan i sve što se u njemu dešavalo bio do te mjere demokrtaski opstruktivan da vi imate potrebu da ponovite izbore.

Može li ponovo da se na tim izborima desi neka neprijatnost i vi da onda uđete u neki začarani krug besmisla? Opozicija ima jedan način komunikacije sa svojim biračima, povukli su jedan politički potez, da li će se vratiti i kada će se vratiti ne znam. Mislim da bi bilo bolje da se vrate što prije'', saopštio je Vujanović u ''Živoj istini''.

Istraga o dešavanjima na dan izbora kompleksan predmet, ne može da ide brzo

Iako su sa raznih adresa stizale poruke da bi dešavanja na dan izbora trebalo da budu istražena što prije,Vujanović, kao pravnik, opominje da takvi procesi ne mogu da budu završeni ''na brzinu''.

''To je postupak koji ima faktor inostranosti, gdje imate dio optuženih koji ni danas nijesu tu. Mislim da niti u jednoj izjavi tih zvaničnika koji šalju nama takve poruke, njima nikad na pamet ne bi palo da takve zahtjeve iznose recimo u svojim državama. Mislim da su te izjave isključivo politički motivisane'', poručio je predsjednik.

Amfilohije će dati gas u bavljenju politikom kako odluka o NATO-u bude bliža

Upitan da li očekuje da će mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije ''dati gas'' kako se odluka o NATO-u u crnogorskom parlamentu bude bližila, prvi čovjek Crne Gore bio je jasan.

''Očekujem. Nema govora da je on iskazao potpuno političko pozicioniranje, on je govorio na skupu DF-a, dražao je jedan dug, veoma detaljan govor. Saopštio je šta ne prihvata u državnoj politici Crne Gore i u odnosu na NATO i u odnosu na Rusiju i on je čovjek koji se u faktičkom smislu, stavio u službu one politike koju promoviše.

Ja ne očekujem da će se on u odnosu na NATO u svojim javnim eksponiranjima promijeniti, ali mislim da će, kad se stvar završi, on to prihvatiti. Ne znam da li se sjeća neko kada je on nekoliko dana uoči referenduma rekao 'Crkva će funkcionisati i u zajedničkoj i samostalnoj državi', dakle prihvatio je na kraju''-kaže Vujanović dodajući da je mitropolit SPC Amfilohije direktno ušao u funkciju politike.

''Ja iz sve snage želim da se mitropolit bavi crkvom, da širi mir, ljubav, slogu, da pomaže ljudima kojima je to potrebno. Mislim da na račun te misije crkva i dobija vjernike, a da politika nikad ne donosi korist i da je njegovo političko djelovanje, po mom doživljaju, u promašenom prostoru''- kazao je on.

Vujanović o Njegošu: Vlada dobro uradila i stavljanjem i povlačenjem prijedloga iz dnevnog reda

Komentarišući nedavna dešavanja i polemike koje je izazvala odluka Vlade da prvo predloži, pa povuče prijedlog da dan Njegoševog rođenja bude državni praznik, Vujanović smatra da su i jedna i druga odluka bile dobre.

''Mislim da je Vlada učinila dobar potez i što ga je stavila na dnevni red i što ga je povukla. Mislim da je dobro što ga je stavila na dnevni red da bi se to pitanje otvorilo, a da je dobro što ga je povukla da ne bi izazivala neko nerazumijevanje koje Crnoj Gori nije potrebno''- kazao je Vujanović i dodao da nije bio za ideju da se o tome raspravlja u Skupštini.

''Ja nijesam za to, čak i u pretpostavljenoj mogućnosti da taj Zakon izglasa neko drugi, a da Bošnjaci budu protiv. Mislim da je dobro što je ministar kulture pozvao na polemiku i dijalog. Mislim da taj poziv važi prije svega za ugledne intelektuace Bošnjake, koji razimuju ko je Njegoš.

Ja sam ubijeđen da treba strpljivo razgovarati sa onima koji osporavaju njegovo djelo. Njegoš neće biti ništa više uzdignut time nego što je sada. On je sada na najvećem mjestu, na vrhu je samo jedno mjesto koje je Njegoš pokrio po mnogo čemu. Vidimo da i drugi osporavaju. Andrića i Selimovića osporavaju. Živimo u jednom vremenu u kojem se veličine književnosti i stvaralaštva vrlo lako ospore, ako ne ubijedite u suprotno'', ocijenio je Vujanović.

Predsjednička kandidatura jedan od razloga koji je razgolitio odnos koalicije DPS-SDP

Vujanović je, komentarišući odnose DPS-SDP ocijenio da je vjerovatno jedan od razloga koji je razgolitio odnose te koalicije bila i njegova kandidatura na predsjendičkim izborima.

''Ostali razlozi tiču se nefunkcionisanja koalicije na temelju dogovorenih principa'', saopštio je Vujanović.

Predložiće Milu Đukanoviću da se kandiduje za predsjednika države

Vujanović je podsjetio u emisiji da više nema prava da se kandiduje za predsjednika države, pa će savjetovati lideru stranke Milu Đukanoviću, da preuzme tu odgovornost.

''Ja zaista mislim da živimo u vremenu u kojem on mora sa posebnom pažnjom da razmisli o svojoj kandidaturi, a da će kao osnov svoje odluke uzeti njegov ukupni rejting u javnosti. Vrlo sam naklonjen tome i moj će savjet njemu biti da prihvati tu vrstu odgovornosti - da nastavi ono što sam ja radio, a što je on radio prije mene''-kazao je Vujanović.

Kompletan intervju sa predsjednikom Filipom Vujanovićem možete pratiti večeras od 20 sati na radiju Antena M, televiziji Prva i TV Atlas.