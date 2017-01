Mediji su ovih dana nagađali da li će Dragoslav Šćekić i Aleksandar Damjanović, koji važe za najoštrije protivnike lidera stranke Srđanaa Milića, prisustvovai današnjoj sjednici.

Kako je za portal Antena m sapštio Dragoslav Šćekić, na današnju sjednicu će doći.

''Prisustvovaću sjednici. Teme će biti analiza lokalnih i parlaamentarnih izbora. kao i predlaganje kandidata za izbore u Nikšiću''-kazao nam je Šćekić, a upita da li će jedna od tema biti lider partije Srđan Milić i njegova daalja pozicija u stranci, Šćekić je bio kratak.

''Pretpostavljam da će biti, jer je on sazvao GO. O njegovoj poziciji sada ipak ne bih govorio''-kazao je on.

Da li će Aleksandar Daamjanović doći da sjednicu još se ne zna.

Nezadovoljni članovi napuštaju SNP?

Podsjetimo, pojedini mediji ranije su objavili da su nezadovoljni članovi Socijalističke narodne partije spremni da formiraju novu partiju ukoliko na čelu SNP ostane njen dosadašnji predsjednik Srđan Milić ili ga naslijedi neko njemu blizak.

To je Dnevnim novinama potvrđeno u vrhu ove partije, prije održavanja dugoočekivane sjednice Glavnog odbora.

Milić ima većinu za ostanak

Ipak, neki izvori iz te partije tvrde da je Milić obezbijedio većinu u GO koja će glasati za njegov ostanak na čelu partije, te da će sjednica biti formalne prirode, s obzirom da, kako kažu, neće moći ništa da promijeni.

Zbog toga je grupa nezadovoljnih članova SNP-a okupljena oko funkcionera ove partije Aleksandra Damjanovića, Dragoslava Šćekića, Danka Šarančića, odlučna da napusti SNP i formira novu partiju.

Nije izvjesno da li će se to desiti odmah poslije sjednice GO, ali se, prema izvoru iz ove partije, koji je želio da ostane anoniman, takva mogućnost odavno razmatra, čak su i počele pripreme za njenu realizaciju.

Sagovornici DN tvrde, da Milić u ovom organu ima unaprijed pripremljenu i instruisanu, značajnu većinu i da je nemoguće da se glasanjem dođe do utvrđivanja njegove odgovornosti.

Vanredni kongres

Postoji i druga mogućnost, a to je, da se, ukoliko Milić dobrovoljno odluči da napusti partiju, organizuje vanredni kongres i preuzme SNP.

U pozivu za sjednicu Glavnog odbora koja će biti održana danas, navedene su četiri tačke dnevnog reda.

Članovi GO SNP analiziraće realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate na parlamentarnim i lokalnim izborima u Andrijevici, Budvi, Gusinju i Kotoru koji su održani 16 oktobra.

Na dnevnom redu je i predlog odluke o otvaranju unutarpartijskog postupka predlaganja kandidata za odbornike u Skupštini opštine Nikšić, kao i predlog odluke o kriterijumima za predlaganje i izbor kandidata za odbornike.