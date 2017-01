Naime, republikanci su tražili da sljedeća sjednica Senata bude održana u petak, 20. januara, nakon inauguracije američkog predsjednika Donalda Trampa.

Nema razloga za brigu, poručuje za Antenu M bivši ambasador Crne Gore u SAD-u Miodrag Vlahović. Ne postoji, kaže mogućnost da se izjalovi podrška Amerike na putu Crne Gore ka NATO-u.

“Sada je potpuno jasno da li je Senat opredijeljen da podrži i ratifikuje crnogorski pristupni Protokol Alijansi. Potpuno je nesporno da imamo jasnu većinu, najmanje 98 od 100 senatora. Ono što su najnovije informacije da je čelništvo Senata odlučilo da u naredna dva dana obavi postupak po skraćenoj proceduri, tj da obezbijedi saglasnost Randa Pola i Majkla Lija. Njih dvojica, očigledno imaju neke svoje razloga zašto misle da bi rasprava trebalo da bude organizovana, a vođstvo Senata će u naredna dva dana pokušati da sa njima razgovara i postigne saglasnost, bez rasprave. Moja dodatna interpretacija je da poslije svjedočenja u Kongresu, kandidata za državnog sekretara Tilersona i kandidata za sekretara odbrane generala Matisa je postalo apsolutno jasno da su bile potpuno neutemeljene projekcije da će nova administracija napraviti neku vrstu ustupaka Rusiji, a najmanje onih koje se tiču Crne Gore”, kazao je Vlahović za portal Antena M.

Samo je pitanje dana kada ćemo dobiti zeleno svijetlo od američkog Senata, dodaje Vlahović.

“Danas i sjutra će biti jasno da li senatori Rand Pol i Majkl Li žele da odustanu od rasprave ili ne. Ako budu spremni da odustanu od rasprave i priključe apsolutnoj većini, onda će se aklamacijom donijeti ta odluka. Napominjem da je dovoljno samo jedan od njih da želi raspravu da ona bude i održana. Ja ne vjerujem da će osim njih dvojice, biti još jedan ili dva govora, nakon čega će se pristupiti glasanju”, smatra Vlahović.

Stoga su Vlahoviću i realne projekcije koje je prije nekoliko dana iznio pomoćnik državnog sekretara SAD-a Hojt Brajan Ji da će sve biti završeno do kraja ove sedmice.

“Ono što je najvažnije da je sada to svedeno na tehnička pitanja. To je pitanje dnevnog reda, mogućnosti da ova dva senatora razmisle da li žele raspravu ili ne, činjenice koliko će trajati rasprava o drugim pitanjima, tako da je to, zaista pitanje vremena”, zaključio je Vlahović.