Bez prisustva opozicije, šest poslanika DPS-a, SD-a i HGI-ja podržalo je prijedlog da zarade do 31. decembra 2018. budu umanjene 8%.

Predsjednik Odbora Luiđ Škrelja je saopštio da neće biti uvećnja ni za godine radnog staža.

“Shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru koji se primjenjuje od 1. januara 2017., Administrativni odbor je obavezan da donese nova rješenja o zaradi za sve funkcionere iz kategodije A, B i C zakona. Koeficijent zarade umanjen je 8% do 31. decembra 2018. Takođe, zarada se neće uvećavati za godine radnog staža ostvarene u periodu od 31. marta 2017. do 31. decembra 2018.-kazao je on.

Škrelja je saopštio i kratak pregled umanjenja zarada, kako je rekao, jednom broju funkcionera.

“Kad bih počeo da obračunavam koliko se kome smanjuje, sjednica Odbora trajala bi do ponedjeljka ali pokušaću da približim: predsjedniku države nominalni iznos bi bio umanjen 195, 46eura; premijeru za 174,79, i ministrima, pojedinim 149,06; predsjedniku Skupštine 170,59, potpredsjednici Skupštine 144,68, poslanicima 139,33, savjetnici predsjednika Skupštine 107,08,” kazao je Škrelja.