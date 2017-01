On je za "Jutarnji list" kazao da eventualna "podjela sfera" na Balkanu može pogoditi Crnu Goru te da bi u tom slučaju Hrvatska morala biti oprezna jer bi postala rubna zemlja u novoj pretpostavljenoj preraspodjeli uticaja u Evropi.

"Oni koji su izbor Donalda Trampa pozdravili šampanjcem, u prvom redu Rusija - smatraju kako je došlo do vrijeme za redefinisanje odnosa", kazao je Jakovina.

Njegov kolega Ivo Banac, pak, navodi da je s predsjednikom Donaldom Trampom situacija nepredvidljiva, ali da "stvari nijesu dramatične".

"Američka demokratska tradicija i institucije prejake su da bi se to dogodilo tek tako ili u nekom brzom roku. Nije lako mijenjati preko noći bilo čiju politiku, a pogotovo ne američku”, objašnjava Banac.

“Neki na Balkanu, ali i u Rusiji, smatraju da će s Trampom doći do nove podjele sfera, kako je to bilo prije 50-60 godina. No, to su staromodna razmišljanja, često u stilu ‘što se babi snilo’. Mnogi imaju velika, često nerealna očekivanja od Trampa, ali smatram da se, pogotovo ne u skorije vrijeme, američka politika prema ovom prostoru neće bitnije mijenjati”, zaključuje profesor Banac.