To je rekao gostujući u "Živoj istini", emisiji u kojoj je nastupio posljednji put pred polazak u Hag, prije gotovo 14 godina.

Tada je obećao je da će se u Beograd vratiti preko Crne Gore i u njoj napraviti politički dar-mar. No, to se nije desilo, a Šešelj je objasnio zašto.

"Neke su se okolnosti promijenile, moram prvo dar-mar da napravim u Srbiji, pa tek onda u Crnoj Gori. U Srbiji nije bila dobra situacija, bio je pokušaj puča u Srpskoj radikalnoj stranci, u koji je do guše umiješan Milo Đukanović, Stanko Subotić, Boris Tadić, neke zapadne obavještajne službe. Moje je bilo da žurim u Beograd, jer je stranka bila u veoma teškoj situaciji. Od najjače političke partije u svim srpskim zemljama, srozani smo bili na nivo vanparlamentarne grupe! Ali za ove dvije godine mi smo stranku snažno oporavili, osposobili, povratili parlamentarni status.", rekao je Šešelj.

Na opasku da ne treba da se ljuti kad drugi mešetare po njegovoj partiji, pošto je sam javno saopštio da od 2006. subverzivno djeluje protiv Đukanovića, lider radikala kaže:"Ne ljutim se ja zbog toga, samo uzvraćam udarac"!

Da sam bio na slobodi radio bih sve da poništim referendum

Iskreno priznaje četnički vojvoda kako mu je bilo 21.maja 2006. dok je iz Haga pratio kako Crna Gora na referendumu obnavlja nezavisnost:

"Vrlo teško, vrlo teško. To sam smatrao strašnim udarcem u srce sprskog nacionalnog bića, ali su sve stvari išle u tom pravcu i sve mi je bilo jasno poslije 5.oktobra. Kosmička kataklizma koja je zahvatila ex Jugoslaviju odlučila je da proguta sve i da upropasti sve tekovine srpske državnosti. Nijesu uspjeli baš sve, ali su mnogo toga uništili. Čim su prihvatili posredovanje Havijera Solane oko rekonstrukcije savezne države bilo mi je jasno gdje idu te stvari", poručio je Šešelj.

Šta bi preduzeo da je tada bio na slobodi?

"Učestvovao bih u svim propagandnim aktivnostima da se to spriječi. Mislim da Đukanović nije postigao većinu na tom referendumu, rezultati su falsifikovani, nije imao ko da ih kontroliše. Ne vjerujem da je pobijedila volja naroda", smatra Šešelj deset godina nakon obnove nezavisnosti.

Tramp je protiv ulaska Crne Gore u NATO

To što će Crna Gora uskoro postati NATO članica je za Šešelja svrstavanje u neprijateljski tabor. Tvrdi da je američki predsjednik Donald Tramp protiv ulaska Crne Gore u NATO.

"Ako dođe do nekog rata, bićemo na suprotnim stranama. NATO je neprijateljska i antiruska organizacija. Ako dođe do rata između NATO-a i Rusije vi ćete biti na jednoj strani, mi na drugoj. I mi Srbi ćemo opet krvariti u međusobnom ratnom sukobu-i Srbi iz Crne Gore i iz Srbije", poručuje lider radikala.

Na konstataciju da Srbija nema obavezu da ratuje na strani Rusije, Šešelj kaže da nema tog rata u kojem će Rusija učestvovati, a da se Srbija neće pridružiti.

"Famozni voz" iscenirao Nikolić, Rusija nije umiješana



Predsjednik SRS govorio je i o vozu koji je do pucanja zategao odnose Srbije i Kosova. Šešelj smatra da je dramu inscenirao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić! Zašto?

"Da bi se junačio, da bi izazvao incident, i da bi povratio patriotsko biračko tijelo, jer je zapravo izgubio svaku šansu da pobijedi na izborima. Čak i šansu da bude kandidat, zbog svojih brojnih kriminalnih afera. Tomislav Nikolić sad odjednom hoće da ratuje, sam provocira. Šta bi bilo da je voz ušao na Kosovo, došlo bi do incidenta, krvoprolića. To mu je bio cilj", uvjeren je Šešelj.

Negira spekulacije da je u incident sa vozom umiješana Rusija, s ciljem da izazove haos u regionu i stopira ulazak Crne Gore u NATO.

"Ne vjerujem da bi Moskva bilo šta uradila uoči inauguracije Trampa. Očekujem prvi susret Putina i Tramp gdje ćemo vidjeti kuda idu stvari. Zašto bi izazivali krizu, ako se može sve dogovoriti. Možda na tom prvom susretu Tramp napravi ustupke na Baltiku i na Balkanu. Trampu apsolutno ništa ne znači Crna Gora u NATO, a zadovoljio bi ruske prohtjeve. Onda bi Milo Đukanović ostao na cjedilu", smatra Šešelj.

Toma ga najviše razočarao

Nekoliko puta oštro je lider radikala govorio o Tomislavu Nikoliću. Komentarisao je junačenje predsjednika Srbije u izjavi da je, ako zatreba i sa sinovima, spreman da ratuje, te da mu ne bi bilo prvi put.

"On je u Slavoniju, ’91 otišao kao dobrovoljac, nije mobilisan. Njegov sin Radomir je mobilisan '99. Nije tu bilo nekih junačkih djela, ali je Nataša Kandić stigla da ga optuži da je tamo poklao neke hrvatske babe. Tu nema istine, ali se on uplašio kad je ona to rekla, bio je van sebe", otkriva Šešelj. Podsjetio je i da su više puta Vučić, Nikolić i on bili zajedno na ratištu u BiH...

U Tomislava Nikolića imao je, kaže, najviše povjerenja, dok mu je bio desna ruka u SRS, pa ga sada najviše i kritikuje.

"On me najviše razočarao, u vrijeme napuštanja Srpske radikalne stranke ukrao je 20 poslaničkih mandata. Vučić je vratio mandat, a onda napustio stranku, i to treba da se poštuje", rekao je Šešelj u Živoj istini.

Iz zatvora vodio sjednice partije

U emisiji je otkrio i zanimljiv detalj - iz Haga, iz pritvorske ćelije, vodio je sjednice partije!?

"Imao sam pravo na telefon i da razgovaram onoliko koliko mogu da platim. Nijesu smjeli da mi zabrane da obavljam sve poslove koje sam obavljao prije dolaska u Hag. Imao sam pravo da me i posjećuju predstavnici stranke. I to nije ništa čudno", rekao je lider radikala.

Ako se Vučić kandiduje za predsjednika, šanse su mi male

U "Živoj istini" govorilo se i o izborima u Srbiji. Šešelj vjeruje da je moguće da parlamentarni i predsjednički budu u isto vrijeme.

"Sve zavisi od Vučića i njegove procjene šta mu odgovara. Vjerujem da misli da bi to doprinijelo njegovoj snazi. Još se ne zna ko je kandidat njegove stranke, a sve je manje vjerovatno da će to biti Nikolić. Zaletio se Tomislav, počeo je, umjesto jaja, da šara kompozicije vozova tri mjeseca prije Uskrsa i to mu se razbilo o glavu. Vučić nema na raspolaganju nekog naročito snažnog kandidata, osim sebe samog, ali je i to rizično, jer je teško onda kontrolisati Vladu", smatra Šešelj, objašnjavajući da je Zorana Mihailović agent Zapada, a Dušan Vujović Svjetske banke. Njih dvoje pominju se kao kandidati za premijera, ako Vučić postane predsjednik Srbije.

Kakve su mu šanse da pobijedi, ako se Vučić kandiduje za predsjednika.

"Mnogo manje. Ako se on ne kandiduje, imam najveće šanse", smatra Šešelj.

Rusi me najviše vole

Šešelj se osvrnuo i na Rusiju i relacije sa Srbijom. Odgovorio je na pitanje koga u Moskvi najviše vole-njega, Nikolića ili Dačića.

"Valjda vam je jasno da sam ja najpopularniji, što se tiče opšteg javnog mnjenja tu sam ja bez premca. Oni se sigurno neće odlučiti za Nikolića i stavili su do znanja da će Rusija pratiti pažljivo izbore u Srbiji, ali da se neće miješati"!

Kusturica nije političar i nema partiju

Povodom nagovještaja da će, ako se Vučić kandiduje za predsjednika, Rusija isturiti Nemanju Kusturicu:

"Kusturica je veoma popularan u sprskom narodu, ali nije političar i morao bi da ima partiju i infrastrukturu. Kada bi bio Vučićev kandidat možda bi i imao neke šanse", smatra lider radikala.

U "Živoj istini" Šešelj govori o Đukanovićevom rusofilstvu, četništvu u Srbiji i Crnoj Gori, Podgoričkoj skupštini, maltretiranju sudija Tribunala i objašnjava zašto se danas projekat Velike Srbije pažljivije sluša kad o njemu priča Milorad Dodik.

Kompletan intervju možete pratiti večeras od 20 sati na radiju Antena M, televiziji Prva i TV Atlas.

Bojana Komnenić