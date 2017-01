"Imate ljude koji šire teorije zavjere. Ne može Putin da utiče na unutrašnje prilike u Crnoj Gori. Da li vi mislite da će predsjednik Tramp da žrtvuje svoje saveznike? To su nerealne priče. Ako gospodin Putin utiče na to kakvo će biti uređenje Crne Gore, a ne njeni građani, onda mi treba da se zapitamo da li mi zaista želimo da imamo bilo kakve odnose s Rusijom", odgovara on.

Uz podsjećanje da su 1948. naši roditelji sa puškom u ruci stajali na granicama tadašnje Jugoslavije da bi je odbranili kako ne bi pala pod ruski uticaj poput Slovačke, Češke, Poljske i drugih zemalja jugoistočne Evrope, profesor Trifunović kaže da je „50 godina pod ruskim jarmom bilo dovoljno da niko više nikada ne dođe pod rusku čizmu“.

"Nemojte očekivati da će bilo ko u američkoj administraciji i njen predsjednik i pomisliti da promijeni svoje mišljenje kada je u pitanju jugoistok Evrope. Time bi se narušili odnosi sa saveznicima. Nikome u Evropi ne odgovara da se otvara kriza na njenom jugoistočnom krilu, što je i jedan od zaključaka NATO samita", kaže Trifunović za Pobjedu.