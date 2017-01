On je, na pitanje zašto se dešavaju promjene na tako istaknutim mjestima u policiji s obzirom na to da je premijer Duško Marković konstatovao da je bezbjednosna situacija u državi odlična, rekao da je on izjavu premijera shvatio u kontekstu da je Crna Gora kao država na visokom nivou bezbjednosti, a da je stanje javnog reda i mira i sigurnosti građana na neki način ugroženo.

Nuhodžić je Televiziji Vijesti kazao da najnoviji događaji koji su se desili u Podgorici, posebno u nekim drugim gradovima, s opravdanjem izazivaju zabrinutost i reakciju građana.

„I s opravdanjem očekuju od nadležnih institucija da svim svojim kapacitetima uđu u oštru borbu sa organizovanim kriminalom“, dodao je on.

Upitan da li su novi kadrovi u policiji sposobni da donesu pobjedu državi u borbi sa kriminalom i kada očekuje prve konkretne rezultate, Nuhodžić je saopštio da je njihova ambicija da se kadrovskim promjenama stvori nova energija koja će dati bolje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala.

„Ja očekujem da se rezultati mogu vidjeti u nekom optimalnom vremenu i da će ih građani prepoznati“, poručio je Nuhodžić.

On smatra da policija mora pojačati svoj operativni rad i biti proaktivna.

Na pitanje da li je Vlada razmatrala smjenu Stojanovića, Nuhodžić je rekao da nije.

On je ocijenio da je Stojanović profesionalac, koji je korektno radio svoj posao.

„Ja mislim da nema potrebe da Stojanović podnese ostavku, jer moramo odgovornost svoditi na organizacione jedinice do individualizacije, do krajnjeg izvršioca određenog naređenja i posla u policiji", ocijenio je Nuhodžić.

On, kako je kazao, misli da će kadrovske promjene biti kontinuirane i neće biti neplanske.