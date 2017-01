"Važno je da je Crna Gora uspjela da ispuni sve one kriterijume, i političke i bezbjednosne, da bi zavrijedila poziv u jednom takvom Savezu, a kada će doći na dnevni red ratifikacija protokola u Americi i u parlamentima ostalih pet država članica NATO, to je pitanje za administracije tih država. Mi treba da nastavimo svoj put, da podižemo kvalitet vladavine prava, borbe protiv korupcije i kriminala, mislim da to i radimo svakog dana."

Ministar Bošković je siguran da dvotrecinska većina neće biti sporna, čak smatra, da će podrška biti veća nego u ostalim državama koje su ratifikovale taj dokument:

"Kada će se o tome glasati mislim da ni njihova, nova administracija ne zna. Potvrda administracije izabranog predsjednika Trampa je nešto što je njima sada krucijalno kako bi kabinet funkcionisao u punom sastavu, a ja se nadam da će naći vremena i za ratifikaciju našeg Protokola u što skorijem roku. Imali smo uvjeravanja da velika većina senatora podržava aspiracije Crne Gore za članstvo u NATO i nadam se da će se to dogoditi što prije," kazao je Bošković gostujući u emisiji "Replika" na Javnom servisu.