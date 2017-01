Predsjednik Evropskog savjeta je rekao na zajedničkoj konferenciji za medije održanoj nakoj razgovora da je u vanjskoj politici naša zemlja de-fakto članica Evropske unije kao i da Crna Gora može biti primjer državama regiona.

„U vanjskoj politici Crna Gora je već de-fakto članica Evropske unije. Vi ste odmah stali u zaštitu naših vrijednosti i interesa na Rogu Afrike, u Maliju i implementirali ste sankcije protiv Rusije. Zahvaljujem Vam na lojalnosti i podršci. Kao što sam rekao prošlog maja u Podgorici izgradili ste nezavisnost pametno i strpljivo bez nepotrebnih žrtava. Stvorili ste dobre odnose sa svojim neposrednim susjedima na najzreliji način. Izražavam želju da će vas vaši susjedi slijediti na ovom miroljubivom putu i da će se okrenuti budućnosti“, rekao je Tusk.

Dodao je da danas nažalost nacionalizam i arogantni populizam uzima maha u Evropi uključujući i Balkan.

„Neprijatelji liberalne demokratije, uprkos našim slobodama i slobodnoj trgovini, danas promovišu nacionalni egoizam, govor nasilja. Oni su protiv vaše atlantske budućnosti, govore o alternativi Evropi. Za ostatak Balkana nema bolje alternative od Evropske unije i svega što ona predstavlja. To znamo iz iskustva“, rekao je Donald Tusk.

Dodao je da Evropska unija ima potencijal da ujedini države i narode u regionu (Zapadnog Balkana) da prevaziđu mržnju prošlosti zarad zajedničke budućnosti i da donese stabilnost i pomirenje.

„Hvala za Vaše napore predsjedniče Vlade jer za mene i ne samo za mene ovdje u Briselu u Evropi Crna Gora je jedan od najboljih primjera da je pozitivan scenario moguć na našem kontinentu“, rekao je zajedničkoj konferenciji za medije predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.

Govoreći o evropskim integracijama Crne Gore Donald Tusk je izrazio punu podršku našoj zemlji rekavši da je to i u strateškom interesu Evropske unije. Rekao je da je Crna Gora najviše napredovala u odnosu na ostale kandidate i ohrabrio na udvostručenje napora na vladavini zakona i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Dodao je da nema dilemu da će Vlada uz iskustvo i odlučnost premijera Markovića u tome uspjeti.

Izbori sprovedeni u skladu sa zakonom

Predsjednik Evropskog savjeta je ponovio stav EU da su prošli parlamentarni izbori sprovedeni sa novim zakonskim okvirom i uz poštovanje fundamentalnih ljudskih prava.

Rekao je da ga je predsjednik Vlade Crne Gore informisao o političkoj i ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori. Rekao je da je ohrabrio premijera Markovića da povede blizak dijalog sa opozicijom na korist cijele zemlje i da raščisti neka preostala pitanja u vezi sa državnim udarom što bi pomoglo dijalogu.

Predsjednik Vlade Crne Gore je rekao da je prenio predsjedniku Evropskog savjeta očekivanja da će Evropska unija i pored izazova sa kojima se suočava i prioritetnih tema i ciljeva koje su na dnevnom redu država članica u ovoj godini nastaviti i da podržava i vrednuje rezultate koje Crna Gora ostvaruje u procesu prisupanja. Time će, rekao je premijer, podstaknuti našu državu i društvo da jednako i posvećeno nastave sa reformskim procesima na putu pridruživanja Evropskoj uniji.

„Ova Vlada će biti snažno fokusirana na taj proces i zbog toga ona se svojim političkim i programskim opredjeljenjem nije zadovoljila nego je u svojoj organizacionoj strukturi Vlade definisala ministarstva koja će u svojoj agendi pretežno imati pregovarački proces i uspjeha u tom pregovaračkom procesu“, rekao je premijer Marković.

Predsjednik Vlade je rekao da je njegov kabinet posvećen nastavku ispunjavanja i političkih i ekonomskih kriterijuma postupanja, kao i obavezama koje proizilaze iz pregovora.

„Paralelno sa tim ćemo snažiti kapacitete naše javne uprave, kako tekuće obaveze koje su pred nama tako i za moguće zadatke i izazove koji nas očekuju nakon stupanja u Evropsku uniju odnosno obaveza koje proizilaze iz članstva“, rekao je predsjednik Vlade.

Govoreći o političkoj situaciji u našoj zemlji premijer Marković je rekao da je sa predsjednikom Tuskom razgovarao i o oktobarskim parlamentarnim izborima.

„Istakao sam da su po ocjenama OEBS-a i Savjeta Evrope, a danas i konačnim izvještajem OEBS-a to bili najbolje organizovani i sprovedeni izbori do sada u Crnoj Gori sa izlaznošću preko 73% koji su jasno potvrdili evropsko i evroatlantsko opredjeljenje građana Crne Gore. Istakao sam takođe da su sumnje opozicije u transparentnost sprovedenih izbora neutemeljene, ali bez obzira na to prenio spremnost Vlade da obezbijedi i stvori uslove za nastavak političkog dijeloga kako bi se opozicija vratila u Parlament i kako bi doprinijeli jačanju demokratije i jačanju političkog sistema generalno, jer je to jedan od ključnih uslova stabilnosti i ukupnog napretka“, rekao je Marković.

Premijer je rekao da je detaljno razgovarano o situaciji u regionu Zapadnog Balkana.

„U kontekstu toga sam predsjedniku Tusku saopštio spremnost Crne Gore da dalje doprinosi regionalnoj stabilnosti i saradnji kao ključnom uslovu, više ne za integraciju Zapadnog Balkana, nego za kvalitet života, sigurnost i napredak Zapadnog Balkana u cjelini. Dakle, regionalna stabilnost i uopšte pitanja sigurnosti na Zapadnom Balkanu danas treba da budu ključna na našem stolu kako bi obezbijedili napredak i sigurnu evroatlantsku i evropsku budućnost. Crna Gora će na tom planu u okviru svojih mogućnosti i iskustva koje ima do sada dati značajan doprinos. Još jednom hvala Vam za priliku da se sretnem sa Vama i hvala Vam na podršci i porukama ohrabrenja“, zaključio je predsjednik Vlade na zajedničkoj konferenciji za medije u Briselu sa Donaldom Tuskom.

Marković se danas, podsjetimo, sastao i sa prvim čovjekom NATO-a Jensom Stoltenbergom.

Stoltenberg je poručio da će Crna Gora uskoro posati članica NATO-a, a Marković da očekujemo skoru ratifikaciju u Senatu.

Premijer se sastao i sa novim predsjednikom Evropskog parlamenta Antoniom Tajanijem. Na sastanku je konstatovano da Crna Gora uspješno napreduje ka EU.