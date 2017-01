Šahmanović u emisiji „Živa istina“ kaže da će Čečenija biti važan investitor u opštini Plav.

Nije, međutim, želio da konkretno odgovori na pitanje da li je baš predsjednik Čečenije Ramzan Ahmadovič Kadirov dočekao njega, Milana Kneževića i Andriju Mandića ili su ih pak dočekali njegovi izaslanici:

„Je li nas dočekao Kadirov ne bih o tome, neka to ostane mala tajna. Sreo sam se sa svima koji nešto znače u Čečeniji,“kazao je on.

Ljudi kažu da od Ramzana Kadirova nema niko ko više znači, znači sreli ste se i sa njim?

„Sa svima koji nešto znače,“ponovio je Šahmanović.

Kadirov je, inače, kao blizak Putinov saradnik pod sankcijama EU, a često je pominjan kao organizator ubistva Borisa Njemcova, lidera opozicije u Rusiji. Nakon 16. oktobra gospodar Čečenije, navodno, upetljao se i u crnogorsku političku scenu!

Upitan da li je Kadirova pitao o pokušaju da Bošnjačku partiju odvrati od koalicije sa DPS-om, Šahmanović kaže:

„Ja nisam išao u Čečeniju da ispitujem gospodina Kadirova, išao sam da pridobijem investitore.“

Kadirov je desna ruka Putina i zato je podvrgnut sankcijama. Da li ste čuli da se miješao u unutrašnje stvari Crne Gore i unutarpartijske stvari Bošnjačke stranke?

„Nikad nijesam čuo za to, ni od svojih partijskih kolega. Od zvaničnika Republike Čečenije meni je rečeno da je naša stvar gdje ćemo da se opredijelimo, te da se oni ne miješaju u unutrašnje stvari Crne Gore. Hoće da pomognu nama, a ako mi ne želimo pomoć, ni to nije problem. Niko nema novca za bacanje, vrlo je teško doći do sredstava da se siromašna opština izvuče iz tog stanja.“

„Ja imam informacije da kada Kadirov nešto obeća da on to i ispuni. Očekujem da u ponedjeljak već krenemo u konkretniji posao, tačnije u spremanje posjete predstavnika Čečenije opštini Plav.“ - dodaje Šahmanović.

Šahmanović vrlo brzo očekuje posjetu Čečenske delegacije i konkretizovanje ulaganja:

„Sigurno je da ćemo raditi jedan ili dva vjerska objekta, da će finansirati kupovinu imanja bivše fabrike „19. Decembar“ i da će investirati u žičaru. To su milionski prijekti. Sigurno je da ćemo od njih imati i podršku za izgradnju fabrike za pakovanje ljekobilja i šumskog bobičastog ploda.“

Šahmanović, koji je i član GO BS otvoreno priznaje da nije za ulazak Crne Gore u NATO i EU!

Saglasan je, međutim, sa stavom svoje partije da 13. novembar, dan rođenja Petra Drugog Petrovića Njegoša, ne treba da bude Dan kulture.

Da li je Njegoš genocidan pjesnik?

„ Ne, Njegoš nije genocidan pjesnik, ali u njegovim djelima ima stihova koji nijesu baš dobri za multietničko društvo. Ima i lijepih stvari ali mislim da u građanskoj Crnoj Gori treba da stvaramo ambijent da se uvažavamo i poštujemo," zaključio je Šahmanović.

Milica Mandić